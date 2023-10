Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhaluje prevalenci diskových galaxií v raném vesmíru

Mezinárodní tým výzkumníků, včetně vědců z University of Manchester a University of Victoria, učinil pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba převratný objev. Jejich výzkum odhalil, že galaxie připomínající naši vlastní Mléčnou dráhu jsou dominantní v celém vesmíru a jsou mnohem běžnější, než se dříve věřilo. Zjištění týmu zpochybňují stávající teorie o vzniku a vývoji galaxií.

Z recenzované studie zveřejněné v The Astrophysical Journal vyplývá, že diskové galaxie, o kterých se dříve předpokládalo, že jsou v raném vesmíru vzácné, jsou v tomto časovém období ve skutečnosti 10krát častější. Dlouho se věřilo, že tyto nově vzniklé galaxie neměly žádné rozeznatelné struktury, jako jsou spirální ramena, příčky nebo prstence, až do nejméně šesti miliard let po Velkém třesku. Nový výzkum však naznačuje, že tyto rysy se mohly objevit již 3.7 miliardy let po zrození vesmíru.

Studie, která klasifikovala téměř 4,000 XNUMX galaxií z raného vesmíru, je kategorizovala na základě tvaru a struktury. Tým zjistil, že soubor vzorků sestával z diskových galaxií, bodových zdrojů a sféroidů. Galaxie ve druhé skupině vykazovaly známky sloučení s jinými galaxiemi a výbuchy tvorby hvězd, což naznačuje strukturovanou povahu.

Tento objev zpochybňuje existující teorie o formování a vývoji galaxií za posledních 10 miliard let. Christopher Conselice, profesor astronomie na University of Manchester a spoluautor studie, uvedl, že astronomové nyní musí přehodnotit své chápání raného vývoje galaxií.

Vedoucí autor Leonardo Ferreira z University of Victoria zdůraznil význam vesmírného dalekohledu Jamese Webba v tomto výzkumu a uvedl, že jeho schopnost najít tolik diskových galaxií v raném vesmíru demonstruje sílu přístroje a naznačuje, že struktury galaxií vznikly mnohem dříve než dříve. věřil.

Tato průkopnická studie připravuje cestu pro nové myšlenky a teorie o vývoji galaxií v průběhu historie vesmíru.

Zdroje:

- University of Manchester

– The Astrophysical Journal