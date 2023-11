Archeologický objev odhaluje, že starověcí lidé nosili boty v Jižní Africe

By

Archeologové nedávno učinili na jihoafrickém Cape Coast převratný objev, který zpochybňuje naše chápání raného lidského technologického pokroku. Nálezy naznačují, že starověcí lidé mohli nosit boty během střední doby kamenné, což je období známé také jako období mezolitu v africké prehistorii. Tento objev, který se datuje před 75,000 150,000 až XNUMX XNUMX lety, ukazuje na možnost, že starověcí lidé měli větší kognitivní složitost, než se dříve věřilo.

Nejstarší známé boty podle dřívějších archeologických nálezů pocházejí jen asi 6,000 let a byly nalezeny v některých částech Evropy. Dříve se předpokládalo, že lidé v Jižní Africe nenosili boty až do doby přibližně před 2,000 lety. Nové důkazy podél jihoafrického Kapského pobřeží však tuto představu zpochybňují. Stopové fosílie v paleopovrchech odhalily to, o čem se odborníci domnívají, že jde o lidské stopy potažené nějakou formou hrubé pokrývky podobné obuvi.

Bernhard Zipfel, výzkumník na University of Witwatersrand, Johannesburgský institut evolučních studií, uvádí, že tato zjištění naznačují, že starověcí lidé, kteří zanechali své stopy na pobřeží Kapského moře během střední doby kamenné, pravděpodobně nosili nějaký druh rané obuvi. Skalnatý terén podél pobřeží by vyžadoval ochranu nohou, aby se předešlo zraněním, která by mohla být smrtelná.

Typy bot, které nosili starověcí lidé, jsou stále nejisté kvůli povaze použitých materiálů podléhající zkáze. Na rozdíl od kamenných artefaktů obuv vyrobená z organických materiálů rychle degraduje a je nepravděpodobné, že by přežila tisíce let. Vědci však využívají stopové fosílie jako prostředek ke studiu obuvi, kterou nosili naši dávní předkové. Mezi zkameněliny stop patří otisky zanechané starověkými stopami, otisky těl a další důkazy, které mohou poskytnout pohled na starověký život.

Na základě vzhledu stopových fosilií Zipfel naznačuje, že starověké boty se nejvíce podobají „plakkies“ nebo žabkám. Podobnosti mezi stopovými fosíliemi a sandály, které nosili Sanové, nejstarší obyvatelé jižní Afriky, tuto hypotézu dále podporují.

Aby Zipfel a jeho kolegové získali další informace, provedli experimenty s moderními reprodukcemi různých starověkých typů obuvi při procházce po stejných plážích, kde se kdysi potulovali tito jedinci oblečení v botách. Srovnání fosilií stop s moderními stopami vytvořenými reprodukcemi odhalilo významné korelace, což vedlo výzkumníky k identifikaci nejméně tří odlišných míst stop vytvořených lidmi nosícími starou obuv.

Zatímco některé otázky zůstávají a je zapotřebí dalšího výzkumu, Zipfel a jeho tým věří, že jejich objevy přispívají k našemu pochopení toho, kdy lidé poprvé začali nosit boty. Tato zjištění silně naznačují, že oblast jižní Afriky hrála zásadní roli ve vývoji kognitivních a praktických schopností mezi starověkými lidmi. Výzkum, který provedl Zipfel a jeho kolegové, nabízí cenné poznatky o technologickém pokroku našich raných předků a vrhá nové světlo na složitost jejich kognitivních schopností.

