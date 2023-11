Snížení emisí metanu v zemědělství: Průlom v udržitelném zemědělství

By

Na konferenci „Agriculture and Climate Change: Science to Action“ hlavní vědecká pracovnice Teagasc, prof. Sinead Waters, sdílela průkopnický výzkum v rámci projektu „Meth-Abate“. Ve snaze bojovat s alarmující úrovní emisí skleníkových plynů, zejména metanu, produkovaných irským zemědělským průmyslem, pracuje Prof Waters a její tým na nových technologiích připravených pro farmy.

Nedávné údaje Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) odhalily, že ohromujících 72 % irských zemědělských emisí skleníkových plynů lze připsat metanu. V důsledku toho průmysl horlivě hledal účinné způsoby, jak tyto emise zmírnit.

Projekt „Meth-Abate“ se zaměřil na vývoj oxidujících inhibitorů metanu, řady produktů vyráběných společností GlasPort Bio v Galway. Tyto sloučeniny na bázi peroxidu prokázaly, že jsou bezpečné pro spotřebu, prošly rozsáhlými testy, které prokázaly jejich účinnost při snižování emisí metanu z fermentace přežvýkavců.

Nejslibnějším produktem, který vzešel z těchto studií, je RumenGlas, který využívá jako klíčovou složku peroxid vápenatý. Prof Waters zdůraznil jeho nákladovou efektivitu a odhadl, že by to bylo pouze přibližně 0.9-13 c na hlavu a den. Tým pozoroval významné snížení emisí metanu se 17% snížením nízké dávky a pozoruhodným 28% snížením vysoké dávky ve srovnání s kontrolní skupinou.

Kromě svých vlastností redukujících metan vykazují tyto inhibitory také potenciální výkonnostní výhody přesměrováním vodíku na těkavé mastné kyseliny. Toto zjištění představuje vzrušující vyhlídky pro chovatele hospodářských zvířat, protože zlepšená výkonnost by mohla kompenzovat náklady na začlenění krmné přísady do jejich provozů.

Aby byla zajištěna shoda s bezpečnostními předpisy, produkt RumenGlas projde začátkem roku 2024 hodnocením Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Jakmile bude schválen, poskytne zemědělcům dostupné a efektivní řešení, protože jej lze pohodlně podávat ve formě pelet.

Kromě inovativní práce provedené společností Teagasc zdůraznili další odborníci na konferenci význam snižování emisí metanu v zemědělství. Odhaduje se, že díky pokroku v chovatelských postupech a řešení faktorů souvisejících s věkem by se emise metanu ze střev u skotu mohly do roku 25 snížit o 2050 %.

Je zásadní si uvědomit, že jakýkoli zdroj emisí metanu, bez ohledu na počet zvířat nebo jejich podíl na globálním oteplování, hraje významnou roli ve změně klimatu. Zavedením účinných strategií a technologií, jako je RumenGlas, mohou zemědělci dosáhnout hmatatelného rozdílu ve zmírňování dopadu svých činností na životní prostředí, což nakonec povede k udržitelnější budoucnosti zemědělství.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co jsou emise skleníkových plynů?

Emise skleníkových plynů (GHG) se týkají uvolňování plynů do zemské atmosféry, které přispívají ke skleníkovému efektu. Tyto plyny zachycují teplo a způsobují globální oteplování a změnu klimatu. Mezi primární skleníkové plyny patří oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O) a fluorované plyny.

2. Proč je v zemědělství důležité snižování emisí metanu?

Metan je silný skleníkový plyn, který má výrazně vyšší potenciál globálního oteplování ve srovnání s oxidem uhličitým. V zemědělském sektoru pocházejí emise metanu především z hospodářských zvířat, zejména přežvýkavců, jako je skot. Snížení emisí metanu v zemědělství je zásadní pro zmírnění změny klimatu a dosažení udržitelnosti v zemědělství.

3. Co je projekt „Meth-Abate“?

Projekt 'Meth-Abate' je výzkumná iniciativa, kterou provedl Teagasc, irský úřad pro zemědělství a rozvoj potravin. Cílem projektu je vyvinout technologie a inovativní řešení připravené pro farmy ke snížení emisí metanu z chovu hospodářských zvířat. Jeho primárním cílem je identifikovat účinné metody pro zmírnění dopadů zemědělství na životní prostředí při zachování udržitelných výrobních postupů.

4. Co je RumenGlas a jak funguje?

RumenGlas je produkt vyvinutý společností GlasPort Bio v Galway jako součást projektu „Meth-Abate“. Je to oxidační inhibitor metanu, který využívá jako aktivní sloučeninu peroxid vápenatý. RumenGlas funguje jako jímka vodíku, přesměrovává vodík na těkavé mastné kyseliny, čímž snižuje emise metanu z fermentace přežvýkavců. Podává se ve formě pelet, díky čemuž je pro zemědělce vhodné jej přidávat do krmiva pro hospodářská zvířata.

5. Jaké jsou potenciální výhody používání RumenGlas?

Kromě svých vlastností snižujících metan vykazuje RumenGlas potenciální výhody pro hospodářská zvířata. Přesměrováním vodíku na těkavé mastné kyseliny může zlepšit výkonnost zvířat a přispět ke zvýšení produktivity. Toto zlepšení výkonu může potenciálně kompenzovat náklady na začlenění RumenGlas do krmiva, což z něj činí ekonomicky životaschopné řešení pro farmáře.

[Volitelné: Zdroje – EPA (vložte URL), Teagasc (vložte URL)]