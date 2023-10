Vědci odhalili dopad kosmické lodi na horní atmosféru Země

Vědci zjistili, že trosky z raket a kosmických lodí ponechané v horních vrstvách zemské atmosféry by mohly mít trvalý dopad na klima. Nedávná studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalila významné množství hliníku a exotických kovů ve stratosféře Země. Tým výzkumníků byl schopen identifikovat tyto vzácné kovy jako pocházející z kosmické lodi, která shořela během návratu. Toto zjištění vyvolává obavy z toho, jak rozvíjející se vesmírný průmysl ovlivňuje horní zemskou atmosféru.

Studie zahrnovala provoz speciálního výzkumného letadla vybaveného citlivým nástrojem pro sběr aerosolů v atmosféře. Shromážděné údaje ukázaly, že více než 20 prvků, včetně lithia, hliníku, mědi a olova, bylo přítomno v poměrech odpovídajících poměrům používaným v kosmických lodích. Tyto kovy byly nalezeny v asi 10 % částic kyseliny sírové, které jsou nezbytné pro ochranu a pufrování ozonové vrstvy.

Rostoucí počet startů raket přispívá k hromadění těchto kovových částic ve stratosféře. V roce 2022 došlo k rekordním 180 startům raket a očekává se, že toto číslo poroste, protože vesmírný průmysl pokračuje ve vypouštění dalších satelitů a kosmických lodí. Vědci zdůraznili potřebu porozumět dopadu lidských letů do vesmíru na planetu, zejména na ozonovou vrstvu, která hraje klíčovou roli při pohlcování škodlivého záření ze Slunce.

Závěry studie zdůrazňují naléhavost studia a pochopení změn, ke kterým dochází v zemské atmosféře. Dopad lidské okupace a vesmírných aktivit může být významnější, než jsme si dosud představovali. Je nezbytné upřednostnit výzkum na naší planetě, abychom lépe porozuměli a zmírnili potenciální důsledky průzkumu vesmíru.

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences (studie)