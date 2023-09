Kosmická loď Parker je svědkem bezprecedentní sluneční erupce

Sonda Parker, nejbližší člověkem vyrobený objekt ke Slunci, proletěla silnou sluneční explozí známou jako koronální výron hmoty (CME), což výzkumníkům poskytlo jedinečný pohled na tyto erupce. Erupce ze Slunce mohou uvolnit miliardy tun nabitých částic, které při nasměrování k Zemi mají potenciál narušit satelitní elektroniku, elektrické sítě a dokonce způsobit výpadky proudu na celém kontinentu.

Sonda Parker, která je nejrychlejším člověkem vyrobeným objektem, detekovala CME a prošla jím, což vědcům umožnilo pozorovat událost v bezprecedentních detailech. Kosmická loď byla jen 9.2 milionů kilometrů (5.7 milionů mil) od povrchu Slunce, blíže, než se kdy Merkur dostane k naší hvězdě.

Pozorování sondy Parker odhalila, že CME se pohybovala rychlostí vyšší než 1,350 kilometrů za sekundu. Pokud by podobná erupce zasáhla Zemi, mohla by být potenciálně stejně silná jako Carringtonská událost z roku 840, která je považována za nejsilnější zaznamenanou sluneční bouři, která Zemi zasáhla. Taková událost by dnes mohla způsobit rozsáhlé výpadky a narušit komunikační systémy, pokud by nebyla včas odhalena.

Sonda Parker však zůstala nedotčena sluneční bouří díky svému tepelnému štítu a systému tepelné ochrany. Strávila přibližně dva dny pozorováním CME a poskytla vědcům bezprecedentní data o těchto nebeských událostech.

Vědci v současné době analyzují měření shromážděná kosmickou lodí v rámci CME a porovnávají je s daty shromážděnými mimo ni. Tato analýza pomůže výzkumníkům lépe porozumět tomu, jak se tyto události vyvíjejí, a souvislostem mezi různými jevy.

Když se Slunce blíží slunečnímu maximu, což je 11letý vrchol v cyklu aktivity, vědci očekávají, že sonda Parker bude pozorovat masivnější CME. Další průlet kosmické lodi kolem Slunce je naplánován na 27. září.

