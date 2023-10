Kolosální kryovulkanická kometa se blíží k Zemi

By

Vědci oznámili objev kolosální komety třikrát větší než Mount Everest, která se rychle blíží k Zemi. Není však třeba se znepokojovat, protože kometa není na kolizním kurzu s naší planetou. Místo toho se očekává, že bude viditelný pouhým okem, když 21. dubna 2024 dosáhne svého nejbližšího bodu k Zemi.

Toto nebeské těleso, pojmenované 12P/Pons-Brooks, je klasifikováno jako kryovulkanická kometa. Tyto typy komet mají pevné jádro, které pokrývá působivých 18.6 mil (30 km) a je složeno ze směsi ledu, prachu a plynů. Když slunce ohřeje kometu, tlak v jádře se zvýší, což způsobí, že dusík a oxid uhelnatý pronikají trhlinami ve vnější vrstvě komety a vytvářejí ledové úlomky.

Pons-Brooks zažil výbušnou událost dvakrát během čtyř měsíců, což mu dalo výrazný tvar připomínající roh. Někteří pozorovatelé dokonce jeho vzhled přirovnali k Millenium Falcon z franšízy Star Wars. Co do velikosti je tato kometa srovnatelná se známou Halleyho kometou, která byla naposledy viditelná bez dalekohledu v roce 1954. Pons-Brooks má podobnou dráhu kolem Slunce 71 let, a proto je klasifikován jako ‚kometa Halleyova typu‘. .

Když se Pons-Brooks v dubnu 2024 přiblíží k nejbližšímu bodu k Zemi, pozorovatelé oblohy se mohou těšit na její nejvyšší jas 2. června 2024. Po tomto blízkém setkání bude kometa pokračovat ve své cestě zpět do vzdálených končin Sluneční soustavy, s dalším očekávaným návratem v roce 2095.

V současné době se kometa nachází v souhvězdí Herkula a je viditelná ve směru východ-severovýchod, přibližně 36 stupňů nad obzorem. Další erupce, potenciálně ještě významnější, se očekávají, jak bude kometa pokračovat ve své cestě k Zemi.

Přestože je Pons-Brooks působivý, nejturbulentnější sopečná kometa v našem kosmickém sousedství je 29P/Schwassmann-Wachmann. Tato gigantická kometa, měřící 37 mil na šířku (60 km), obíhá kolem Slunce kolem Jupiteru úžasnou rychlostí 26,000 20 mil za hodinu. Předpokládá se, že k erupci dochází přibližně 12krát ročně a její nejsilnější erupce za posledních 2022 let byla zaznamenána v prosinci XNUMX a vyvrhla do vesmíru přibližně jeden milion tun kryomagmatu.

