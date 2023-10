Nově nalezené CCTV záběry odhalují záblesk světla před hlasitým třeskem v Melbourne

By

CCTV záběry z Melbourne na severovýchodě Austrálie zachytily náhlý záblesk světla následovaný hlasitým třeskem, který nechal obyvatele zmateně. Video pořízené obyvatelem Doreenu ukazuje jasný záblesk světla a výbušný zvuk. Znepokojení obyvatelé z okolních oblastí, jako je Balwyn a Doncaster, začali hledat odpovědi na sociálních sítích.

Přestože existovaly různé spekulace, astronom Australské národní univerzity Brad Tucker se domnívá, že tento jev byl pravděpodobně způsoben rozpadem meteoritu. Vysvětluje, že když rychle se pohybující asteroid vstoupí do zemské atmosféry, uvolněná energie vytvoří zvukový třesk, jehož výsledkem je výbušný zvuk. Tucker také zdůrazňuje, že není neobvyklé, že takové události jsou lokalizovány a svědky obyvatel v konkrétních oblastech.

Na základě velikosti záblesku a exploze Tucker odhaduje, že asteroid má šířku přibližně 4 až 16 palců, což je přibližně velikost basketbalového míče. Fragmenty asteroidu by buď shořely při vstupu do atmosféry, nebo by se dostaly dolů na Zemi.

Zatímco vědci jsou zdatní v odhalování asteroidů větších než 100 metrů, menší, jako je nedávný incident, mohou zůstat nezjištěny až těsně před dopadem. Tucker uklidňuje, že je vysoce nepravděpodobné, aby Zemi zasáhl asteroid podobné velikosti jako ten, který je zodpovědný za vyhynutí dinosaurů. Menší asteroidy však mohou stále uvolňovat značné množství energie.

Svědci, jako Jason Busuttil z Langwarrinu, hlásili, že viděli meteor mířící k Dandenongs. CCTV záběry poskytly cenný důkaz pro vědce studující tyto nebeské události.

Zdroje:

– YouTube/7News Austrálie

– 3AW (rozhovor s Bradem Tuckerem)