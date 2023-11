Mars Goes MIA: Tichý tanec sluneční konjunkce

By

Zveřejněno dne: Út, 21. listopadu 2023 04:17:23 PKT

Mars, naše sousední planeta, se chystá zmizet z dohledu Země, což přimělo NASA dočasně zastavit své mise na Rudé planetě. K tomuto jevu, známému jako sluneční konjunkce, dochází, když se Země, Mars a Slunce vyrovnají v přímce, což brání ve výhledu a přerušuje signály mezi oběma planetami. Díky tomu se Mars stane pro Zemi zcela neviditelným až do 25. listopadu.

Během sluneční konjunkce je komunikace mezi rovery, landery a orbitery NASA na Marsu a Zemi nemožná. Ohnivá koule Slunce funguje jako bariéra, která brání přenosu signálů. Posílání nových instrukcí nebo pokus o komunikaci během tohoto období je vysoce riskantní, protože rušení nabitými částicemi emitovanými Sluncem může poškodit zprávy a potenciálně ohrozit kosmickou loď.

Ke zmírnění potenciálních rizik přijala NASA preventivní opatření. Připravili seznamy úkolů, které má kosmická loď během pauzy autonomně následovat. Kosmická loď přejde do autopilota, což NASA umožní sledovat jejich zdravotní stav a shromažďovat data i přes výpadek komunikace.

Není to poprvé, co se NASA setkala se sluneční konjunkcí. V průběhu let se naučili manévrovat tímto astronomickým tancem. Přestože sonda Mars dočasně přestane být v kontaktu, NASA zůstává přesvědčena o jejich schopnosti zvládnout situaci a zajistit pohodu jejich misí.

Během několika příštích týdnů budou týmy mise NASA nadále bedlivě sledovat kosmickou loď a naslouchat, zda se neobjeví jakékoli známky problémů. Roy Gladden, manažer Mars Relay Network v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA, vyjádřil svůj závazek udržovat vesmírnou loď v dobrém stavu a monitorovat její postup během konjunkce.

Zatímco Mars může zmizet z našeho dohledu, vědecký průzkum Rudé planety pokračuje v zákulisí. Mise a objevy NASA na Marsu nás přivedly blíže k odhalení záhad našeho nebeského souseda a k pokroku v našem chápání vesmíru.

FAQ

Otázka: Co je sluneční konjunkce?

Odpověď: Sluneční konjunkce je jev, ke kterému dochází, když se Země, Mars a Slunce zarovnají v přímce, což způsobí, že se obě planety stanou pro sebe neviditelnými.

Otázka: Proč sluneční konjunkce přerušuje komunikaci mezi Zemí a Marsem?

Odpověď: Ohnivá koule Slunce brání ve výhledu a narušuje signály vysílané ze Země a Marsu, čímž znemožňuje komunikaci.

Otázka: Jaká rizika jsou spojena s vysíláním signálů během sluneční konjunkce?

Odpověď: Signály vysílané během sluneční konjunkce mohou být poškozeny nabitými částicemi emitovanými Sluncem, což potenciálně ohrozí kosmickou loď.

Otázka: Jak NASA zmírňuje rizika během sluneční konjunkce?

Odpověď: NASA připravuje seznamy úkolů pro kosmickou loď, které se mají během pauzy autonomně řídit, a sleduje jejich zdravotní stav, aby zajistila jejich pohodu.

Otázka: Jak dlouho potrvá sluneční konjunkce?

A: Sluneční konjunkce potrvá do 25. listopadu, během kterého bude Mars ze Země neviditelný.