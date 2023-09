Astronaut ESA Marcus Wandt byl přidělen k misi Axiom 3

By

Astronaut projektu ESA Marcus Wandt ze Švédska byl vybrán k cestě na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) na misi Axiom 3 (Ax-3) v lednu 2024. Mise s názvem Muninn je podporována ESA a Švédskou národní kosmickou agenturou ( SNSA). Marcus bude sloužit jako specialista mise pod velením Michaela Lópeze-Alegríi, hlavního astronauta Axiom Space, zastupujícího USA i Španělsko jako dvojí občan.

Mise Ax-3 bude první komerční misí pro lidský vesmírný let s astronautem sponzorovaným ESA. To zdůrazňuje podporu ESA pro novou generaci vesmírných průzkumníků využívajících komerční přístup do vesmíru k podpoře evropské ekonomiky a pokroku znalostí mimo Zemi.

Mezi další členy posádky mise Ax-3 patří Walter Villadei, plukovník a pilot italského letectva, a specialista mise Alper Gezeravci z Türkiye. Všichni tři členové posádky mají rozsáhlé letové zkušenosti a sloužili ve vzdušných silách své země.

Zapojení ESA do této mise demonstruje odhodlání agentury podporovat své členské státy a podporovat rychlé, krátkodobé mise, které vytvářejí dobrou vědu, dosah, vzdělání a přínosy pro život na Zemi. Očekává se, že mise Ax-3 bude transformační a staví evropské státy jako průkopníky ve vznikajícím komerčním kosmickém průmyslu.

Raketa SpaceX Falcon 9 vynese Ax-3 na kosmické lodi SpaceX Crew Dragon z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě v USA. Jakmile bude Marcus připojen k ISS, stráví až 14 dní výzkumem mikrogravitace a vzdělávacími aktivitami.

Marcus v současné době prochází přísným výcvikovým programem v Evropě, USA, Kanadě a Japonsku, aby se připravil na misi. Jeho cestu lze sledovat na blogu ESA Exploration, X a Instagramu.

Zdroj: ESA (European Space Agency) a Axiom Space