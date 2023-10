Záhadné světlo a třesk slyšené v Melbourne North Leaves Experty hledající odpovědi

By

Obyvatelé na severu Melbourne byli zmateni jasným zábleskem oranžového světla následovaným hlasitým výbuchem, ke kterému došlo ve středu těsně před 9:XNUMX. Záběry incidentu byly široce sdíleny na sociálních sítích a zachycovaly okamžik, kdy byl obyvatel Doreen svědkem jevu, když něco vytahoval ze svého auta. Zaujatý zvukem se vydal na ulici, aby prozkoumal jeho zdroj.

Podle Seana Scanlona, ​​obyvatele Doreen, se hluk nepodobal ničemu, co kdy slyšel. "Tohle otřáslo zemí a všechny sousedy to dostalo z jejich domu," řekl 7NEWS. Výbuch se neomezil pouze na Doreen, protože obyvatelé měst Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek a Doncaster také hlásili, že slyšeli hlasitou ránu.

Úřady a odborníci ve vesmírném sektoru byli touto událostí zmateni, protože v oblasti nebyla zjištěna žádná aktivita meteoritů. Geoscience Australia nezaznamenala žádnou aktivitu zemětřesení a elektrárenská společnost AusNet nenašla žádné důkazy o explozích nebo škodách. Viktoriánská vláda potvrdila, že v nedalekém lomu nedošlo k žádným nepovoleným detonacím ani k probíhajícím pracím na silnici.

Není to poprvé, co k podobnému incidentu ve Victorii došlo. V srpnu byla na obloze pozorována podobná světelná koule doprovázená hlasitým rachotem. Vesmírná agentura později určila, že se s největší pravděpodobností jednalo o trosky z ruské rakety Sojuz-2, která znovu vstoupila do zemské atmosféry.

Příčina nedávného záhadného světla a třesku na severu Melbourne zůstává neznámá, takže odborníci a obyvatelé dychtivě hledají odpovědi. Úřady incident nadále vyšetřují, aby zjistily jeho původ a povahu.

