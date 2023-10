Vesmírný věk zanechává svou stopu v atmosféře Země

By

Nedávná studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhaluje, že vesmírný věk má dopad na zemskou atmosféru. Výzkumníci našli značné množství kovů v aerosolech v atmosféře, pravděpodobně z rostoucího počtu startů a návratů kosmických lodí a satelitů. Tato přítomnost kovu mění chemii atmosféry a potenciálně ovlivňuje ozonovou vrstvu a klima.

Výzkumný tým pod vedením Dana Murphyho z Národního úřadu pro oceán a atmosféru objevil více než 20 prvků v poměrech, které odpovídají těm, které se používají ve slitinách kosmických lodí. Zjistili, že množství určitých kovů, jako je lithium, hliník, měď a olovo, pocházející z návratu kosmické lodi daleko převyšuje koncentrace těchto kovů nalezené v přírodním kosmickém prachu. Šokující je, že téměř 10 % velkých částic kyseliny sírové, které pomáhají chránit a tlumit ozonovou vrstvu, obsahovalo hliník a další kovy kosmických lodí.

Vědci odhadují, že do roku 2030 se na oběžnou dráhu může dostat až 50,000 XNUMX dalších satelitů. To znamená, že v příštích několika desetiletích by až polovina částic stratosférické kyseliny sírové mohla obsahovat kovy z reentry. Účinky tohoto na atmosféru, ozónovou vrstvu a život na Zemi jsou stále neznámé.

Studium stratosféry je náročné, protože je to oblast, kde nežijí lidé. Do této oblasti vstupují na krátkou dobu pouze nejvyšší lety. V rámci programu NASA Airborne Science však vědci využívají výzkumná letadla ke sběru vzorků stratosféry. Nástroje jsou připevněny k nosnímu kuželu, aby bylo zajištěno, že vzorkovaný vzduch je čerstvý a nerušený.

Stratosféra je stabilní a zdánlivě klidná vrstva atmosféry. Je také domovem ozonové vrstvy, klíčové složky pro ochranu života na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením. Během několika posledních desetiletí byla ozonová vrstva ohrožena, ale koordinované celosvětové úsilí bylo vynaloženo na její opravu a doplnění.

Rostoucí počet vesmírných startů a návratů je zodpovědný za zavedení více kovů do stratosféry. Jak jsou rakety vypouštěny a rozmisťovány satelity, zanechávají za sebou stopu kovových částic, které mají potenciál ovlivnit atmosféru způsoby, kterým se vědci stále snaží porozumět.

Závěrem studie zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu, který by určil přesné důsledky vesmírného věku na zemskou atmosféru. Zjištění naznačují, že rostoucí přítomnost kovů z kosmických lodí a satelitů může mít důsledky pro klima, ozonovou vrstvu a celkovou obyvatelnost naší planety.

Zdroje:

– Název: Vesmírný věk zanechává svou stopu v atmosféře Země

– Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences