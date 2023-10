Původ a význam Nobelovy ceny

Nobelova cena, kterou založil Alfred Nobel, je prestižní ocenění, které oceňuje jednotlivce, kteří významně přispěli v různých oblastech ke zlepšení lidstva. Alfred Nobel, narozený v rodině inženýrů ve Stockholmu v roce 1833, byl chemik a inženýr, který se stal vlivným výrobcem zbraní. Jeho bohatství pocházelo z jeho četných vynálezů, včetně dynamitu, i když mu tento vynález vynesl hanlivý titul „Obchodník se smrtí“.

Nobel si však přál zanechat trvalé dědictví, které by přispělo k rozvoji společnosti. Ve své závěti podepsané v roce 1895 stanovil, že jeho zbývající majetek by měl být použit k založení fondu, který by byl každoročně rozdělován jako ceny. Úrok z fondu by byl rozdělen na pět stejných částí a přiznán jednotlivcům, kteří učinili významné objevy nebo úspěchy v oblasti fyziky, chemie, fyziologie nebo medicíny, literatury a míru. V roce 1968 byla na seznam cen přidána Nobelova cena za ekonomii.

První Nobelovy ceny byly uděleny v roce 1901 a od té doby zaznamenaly oblasti fyziky a chemie pozoruhodný pokrok. Fyzika, která byla za Nobelovy doby považována za nejpřednější vědu, byla svědkem převratných objevů, které vedly k budoucnosti založené na vědě a technologii. Mezi významné laureáty patří Albert Einstein, který získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1921 za svou teorii relativity, a duo otce a syna William Henry Bragg a Lawrence Bragg, kteří obdrželi cenu v roce 1915 za práci na analýze krystalové struktury pomocí X. -paprsky.

Významný pokrok zaznamenala i chemie, obor nejbližší Nobelově vlastní tvorbě, dosud bylo uděleno 115 Nobelových cen. Důležité příspěvky v chemii zlepšily naše chápání vesmíru, hmoty a života. Frédéric Joliot a Irene Joliot-Curie, dcera Marie Curie, byli oceněni v roce 1935 za objev umělých radioaktivních atomů. V roce 2019 se John B Goodenough ve věku 97 let stal nejstarším laureátem v chemii za své průlomové příspěvky k vývoji lithium-iontových baterií.

Nobelova cena je i nadále vysoce ceněným uznáním výjimečných úspěchů v různých oblastech. Slouží jako důkaz síly vědění, vědy a humanismu při rozvoji společnosti a prospěchu lidstva jako celku.

