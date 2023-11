Ztracená brašna na nářadí se na noční obloze stává nepravděpodobným nebeským pohledem

By

Zatímco Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) pokračuje ve své cestě vesmírem, pozornost pozorovatelů oblohy upoutal zvláštní přírůstek. Astronautova brašna s nářadím, která byla náhodně unesena během rutinní vycházky do vesmíru, nyní obíhá Zemi a stala se nově objevenou podívanou na noční obloze.

K incidentu došlo počátkem tohoto měsíce, když astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara prováděli údržbářské práce na exteriéru vesmírné stanice. Jedna z jejich brašen s nářadím nepozorovaně vyklouzla a zahájila svou vlastní nezávislou oběžnou dráhu kolem planety.

Navzdory obavám z potenciálních hrozeb pro ISS analýza NASA potvrdila, že taška s nástroji představuje malé riziko srážky se stanicí. Vzhledem k tomu, že palubní posádka a vesmírná stanice jsou považovány za bezpečné, není vyžadována žádná okamžitá akce.

I když je taška na nářadí technicky považována za ztracenou, nyní se proměnila v nečekanou umělou „hvězdu“. Podle odborného astronoma Davea Dickinsona lze vak zahlédnout přibližně jednu minutu před oběžnou dráhou vesmírné stanice. S hvězdnou magnitudou +6 může být obtížné ji pozorovat pouhým okem, ale mohla by být potenciálně rozlišitelná na noční obloze pomocí dalekohledu.

Hvězdná magnituda je měření používané k popisu zdánlivé jasnosti nebeských objektů. V rozsahu od -30 do +30 stupnice přiřazuje menší čísla jasnějším objektům a větší čísla slabším. Například úplněk se může pochlubit magnitudou -12.6, zatímco slabší nebeské těleso může mít magnitudu +10 nebo vyšší.

Pro ty, kteří chtějí být svědky tohoto jedinečného jevu, sdílela Meganne Christianová z Evropské vesmírné agentury záběry, které NASA natočila na plovoucí brašnu na nářadí během výstupu do vesmíru 1. listopadu. Aby se zvýšila šance, že ji zahlédnou, měli by pozorovatelé oblohy nejprve určit, kdy ISS proletí nad hlavou, pomocí mobilní aplikace nebo webové stránky Spot the Station od NASA. ISS, typicky třetí nejjasnější objekt na noční obloze, pouhým okem připomíná rychle se pohybující letadlo.

S dalekohledem v ruce mohou pozorovatelé skenovat mírně před trajektorií vesmírné stanice a hledat slabý pohyblivý objekt vedoucí cestu. Očekává se, že taška na nářadí zůstane viditelná několik měsíců, než postupně sestoupí a neškodně shoří v zemské atmosféře, následovat osud jiných malých objektů na nízké oběžné dráze Země.

Otázka: Jak se taška na nářadí ztratila ve vesmíru?

Odpověď: Brašna na nářadí se neúmyslně ztratila během vesmírné vycházky, když astronauti NASA prováděli údržbu na vnější straně ISS.

Otázka: Existuje nějaké nebezpečí pro Mezinárodní vesmírnou stanici?

A: NASA zjistila, že existuje malé riziko, že by se taška s nářadím srazila s vesmírnou stanicí, a posádka i stanice jsou považovány za bezpečné.

Otázka: Jak zjistím tašku na nářadí na oběžné dráze?

Odpověď: Chcete-li zvýšit své šance, že spatříte brašnu s nářadím, použijte dalekohled a pomocí mobilní aplikace nebo webové stránky NASA Spot the Station nejprve určete, kdy ISS proletí nad vámi. Poté oskenujte mírně před dráhou vesmírné stanice, zda v ní nevede slabý pohybující se objekt.

Otázka: Co se stane s taškou na nářadí?

Odpověď: Taška na nářadí pravděpodobně zůstane viditelná na noční obloze několik měsíců, než se její oběžná dráha postupně zhorší. Nakonec spadne k Zemi a neškodně shoří v atmosféře jako jiné malé objekty na nízké oběžné dráze Země.