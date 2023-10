SpaceX Falcon 9 úspěšně vypustil 21 satelitů Starlink ze základny vesmírných sil Vandenberg

Dnes brzy ráno odstartovala raketa SpaceX Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base v Kalifornii a úspěšně dopravila na oběžnou dráhu 21 satelitů Starlink. Tento start představuje první ze dvou doručovacích misí Starlink plánovaných na tento den.

Raketa Falcon 9, poháněná devíti motory Merlin 1D, odstartovala v 1:23 PDT. Po startu z Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) se raketa vydala na jihovýchodní trajektorii. Tento start je pozoruhodný, protože je to 22. mise, kterou SpaceX letos uskutečnila ze západního pobřeží, a také 75. orbitální start společnosti v roce 2023.

Jedním z pozoruhodných aspektů této mise je opětovné použití zesilovače prvního stupně. Tento konkrétní booster dokončil 16 letů, přičemž byl dříve zaměstnán v misích jako Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 a dalších. Po hlavní fázi hoření, která trvala přibližně dvě a půl minuty, první stupeň úspěšně přistál na dronové lodi s názvem 'Of Course I still Love You' v Tichém oceánu.

Rozmístění 21 satelitů V2 Mini Starlink je naplánováno zhruba hodinu po startu. Tyto satelity jsou další generací kosmických lodí Starlink, vybavených vylepšenými anténami a většími solárními panely. Ve srovnání se svými předchůdci mají satelity V2 Mini kapacitu pro poskytování čtyřnásobné šířky pásma. Dnešní uvedení představuje 28. použití modelu V2 Mini od jeho představení na začátku tohoto roku.

Kromě tohoto startu má dnes později odstartovat další raketa Falcon 9 ze stanice Cape Canaveral Space Force Station na Floridě. Tato mise ponese rekordní užitečné zatížení 23 satelitů V2 Mini Starlink, což je nejvyšší počet, který byl nasazen na jedinou misi.

Je jasné, že SpaceX pokračuje v dosahování významného pokroku ve své satelitní konstelaci Starlink, dále rozšiřuje své globální širokopásmové pokrytí a připravuje cestu pro lepší internetové připojení po celém světě.

Definice:

– Falcon 9: Dvoustupňová orbitální raketa vyvinutá a vyrobená společností SpaceX pro dopravu družic a kosmických lodí do vesmíru.

– Starlink: Satelitní internetová konstelace vytvářená společností SpaceX poskytující globální širokopásmové pokrytí.

– Vandenberg Space Force Base: Americká vesmírná základna umístěná severozápadně od Lompoc v Kalifornii.

– Orbitální start: Proces vyslání rakety nebo kosmické lodi na oběžnou dráhu kolem nebeského tělesa.

