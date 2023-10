Astronauti Roskosmosu dokončili úspěšnou cestu do vesmíru navzdory výzvám

Kosmonauti Roskosmosu, Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub, úspěšně dokončili výstup do vesmíru 25. října, přestože se setkali s únikem chladicí kapaliny a problémy s částečným nasazením sluneční plachty. Mise trvající 7 hodin a 41 minut zahrnovala důležité úkoly, jako je kontrola zářiče modulu Nauka a vypuštění nanosatelitu.

Během výstupu do vesmíru Kononěnko a Chub pečlivě prohlédli a vyfotografovali externí záložní radiátor na modulu Nauka. Odizolovali chladič od chladicího systému, ale při kontrole se v místě úniku uvolnila bublina chladicí kapaliny. Oddaní kosmonauti si museli před pokračováním v misi utřít obleky.

Kromě inspekce radiátoru kosmonauti vypustili nanosatelit, aby otestovali technologii solárních plachet. Sluneční plachta nanosatelitu se však nepodařilo plně rozvinout. Kosmonauti také nainstalovali syntetický radarový komunikační systém, ačkoli jeden z panelů radarového systému nemohl být během výstupu do vesmíru plně rozmístěn.

Po výstupu do vesmíru Kononěnko a Chub postupovali po výstupu do vesmíru, kontrolovali své obleky a nástroje, zda neobsahují známky chladicí kapaliny, a podle potřeby je otírali. Toto opatření má za cíl minimalizovat vnášení kontaminantů do prostředí vesmírné stanice. Atmosféra uvnitř stanice bude podrobena dodatečné filtraci, aby se odstranily všechny zbývající stopy kontaminantu.

Navzdory problémům, kterým čelili během výstupu do vesmíru, byla mise považována za úspěšnou. Oleg Kononěnko, který má za sebou celkem šest výstupů do vesmíru, předvedl své odborné znalosti, zatímco Nikolaj Chub absolvoval svou vůbec první výstup do vesmíru. Tato mise znamenala 268. výstup do vesmíru věnovaný montáži, údržbě a modernizaci vesmírné stanice.

Nadcházející výstup do vesmíru plánovaný na pondělí 30. října se zúčastní astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli. Provedou výstup do kosmu, aby odstranili vadnou elektronickou skříň z držáku komunikační antény a vyměnili jednu z dvanácti ložiskových sestav na nosném nosníku Solar Alpha Rotary Joint.

