Nové možnosti pro Kombucha v průzkumu vesmíru

Vědci zkoumají potenciál kombuchy, fermentovaného čajového nápoje, při průzkumu vesmíru. Kultury kombuchy, které se skládají z bakterií a kvasinek, mají jedinečné vlastnosti, díky kterým jsou vhodné pro přežití v drsných podmínkách. Vědci zjistili, že tyto kultury dokážou odolat extrémním teplotám a radiaci, což z nich dělá ideálního kandidáta pro vesmírné mise.

Jedním z nejslibnějších aspektů kombuchových kultur je jejich schopnost generovat kyslík. Využitím schopností těchto mikrobů produkovat kyslík by astronauti potenciálně mohli snížit svou závislost na vnějších zdrojích dýchatelného vzduchu. To by mohlo výrazně zlepšit budoucí vesmírné mise a připravit cestu pro lidskou kolonizaci na Měsíci nebo Marsu.

Evropská kosmická agentura (ESA) provedla experimenty s cílem otestovat odolnost kultur kombuchy ve vesmíru. Bakterie nalezené v těchto kulturách byly poslány na Mezinárodní vesmírnou stanici a bylo pozorováno, že po vystavení kosmickému záření opravují svou DNA. To demonstruje jejich schopnost přizpůsobit se a přežít v mimozemském prostředí.

Vědci si představují budoucnost, kde kultury kombuchy doprovázejí astronauty na vesmírných misích. Tyto kultury by mohly být využity k výrobě kyslíku, poskytujícího udržitelný zdroj dýchatelného vzduchu pro dlouhodobé mise. Vědci dokonce spekulují, že by kombucha mohla sloužit jako bio-továrna produkující nejen kyslík, ale i další nezbytné zdroje potřebné pro přežití člověka ve vesmíru.

Potenciální aplikace kombuchy při průzkumu vesmíru jsou vzrušující a slibují budoucnost lidských vesmírných misí. Jak výzkumníci pokračují ve studiu vlastností těchto mikroorganismů, doufají, že uvidí vzorky kombuchy, které budou využívány na Měsíci i mimo něj.

Zdroje:

– Evropská kosmická agentura (ESA)