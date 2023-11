Vesmírný dalekohled Jamese Webba: Odhalení tajemství atmosféry exoplanet

By

O exoplanetách se v poslední době mluví ve městě, zvláště když k tomu přidáme ještě kousek vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST). Neuvěřitelné je, že jsme skutečně objevili ohromující počet exoplanet – neuvěřitelných 5,539 1992, přičemž každý den se potvrzuje další! Kdo by si pomyslel, že první exoplaneta byla objevena již v roce XNUMX a nyní víme o více než pěti a půl TISÍCE planet obíhajících kolem jiných hvězdných systémů?

Nedávno se tým neohrožených astronomů blíže podíval na jednu zajímavou exoplanetu nazvanou WASP-107b pomocí výkonného JWST. Tato plynná exoplaneta, hmotnostně podobná Neptunu, ale průměrem srovnatelnějším s Jupiterem, leží v souhvězdí Panny, přibližně 200 světelných let od nás. To, co jej odlišuje, je jeho vzácnost – nadýchaná atmosféra, která se zcela nepodobá těm v naší sluneční soustavě.

Díky Mid-Infrared Instrument (MIRI) na palubě JWST se týmu podařilo proniknout hlouběji do tajů atmosféry WASP-107b. Tenká načechraná atmosféra této exotické exoplanety umožnila fotonům její hostitelské hvězdy proniknout dále a odhalit zajímavé detaily. Vědci objevili důkazy o vodní páře, oxidu siřičitém a dokonce i oblacích složených z drobných silikátových částic – hlavních složek písku. Je fascinující poznamenat, že tyto mraky na WASP-107b procházejí neustálým cyklem dešťů, vypařování a reformace kvůli extrémním teplotám kolem 500 stupňů.

Je zvláštní, že tým také učinil překvapivý objev – nepřítomnost metanu v atmosféře exoplanety. Toto zjištění naznačuje, že atmosféra může být teplejší, než se původně předpokládalo. Studie provedené na WASP-107b odhalují složitou povahu atmosfér exoplanet a vrhají světlo na složité chemické interakce, které se vyskytují na cizích světech.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, spárovaný s pozoruhodným přístrojem MIRI, přináší revoluci v našem chápání exoplanet a planetární evoluce. Bez těchto špičkových technologií bychom zůstali v nevědomosti o úžasné rozmanitosti a složitosti přítomných v atmosférách vzdálených světů.

FAQ:

Otázka: Co jsou to exoplanety?

A: Exoplanety jsou planety, které obíhají kolem jiných hvězd než je naše Slunce.

Otázka: Kolik exoplanet bylo objeveno?

Odpověď: Dosud bylo identifikováno více než 5,539 XNUMX exoplanet.

Otázka: Co je vesmírný dalekohled Jamese Webba?

Odpověď: Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je výkonná vesmírná observatoř navržená ke studiu vesmíru a zkoumání exoplanet.

Otázka: Co je MIRI?

Odpověď: Mid-Infrared Instrument (MIRI) je jedním z vědeckých přístrojů na palubě vesmírného dalekohledu Jamese Webba, který je přizpůsoben k pozorování infračerveného světla vyzařovaného nebeskými objekty.