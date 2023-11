New Horizons for Juice: Zkoumání tajemství Jupiterových měsíců

By

Sonda Juice ESA nedávno prošla významným manévrem v rámci své osmileté cesty do systému Jupiter. Kosmická loď pomocí svého hlavního motoru upravila svou oběžnou dráhu kolem Slunce tak, aby se umístila pro dvojí gravitační asistenci Země-měsíc příští léto, což je první manévr svého druhu. Tento manévr spotřeboval téměř 10 % palivové rezervy kosmické lodi a představuje první fázi dvoudílného manévru, který může být posledním použitím hlavního motoru Juice až do jeho příchodu do systému Jupiter v roce 2031.

Juice, zkratka pro Jupiter Icy Moons Explorer, vypustila ESA z kosmodromu ve Francouzské Guyaně v dubnu 2023. Úkolem sondy je provádět podrobná pozorování Jupiteru a jeho tří velkých měsíců: Ganymede, Callisto a Europa. Nicméně Juice nezačne zkoumat systém Jupiter až do roku 2031, kdy konečně dorazí. Dlouhá cesta k Jupiteru není způsobena pouze vzdáleností mezi Zemí a plynným obrem, ale také nutností překonat významnou gravitační sílu Slunce.

Mise na vzdálené planety, jako je Juice, využívají manévry s pomocí gravitace, aby šetřily palivo. Tyto manévry zahrnují houpání gravitačními poli různých planet za účelem získání energie. První impuls Juice přijde z průletu kolem Měsíce v srpnu 2024, po kterém bude následovat průlet kolem Země. Aby bylo možné maximalizovat tyto gravitační asistence, musí Juice dorazit do systému Země-Měsíc s přesným načasováním, rychlostí a směrem. Nedávný manévr, který spotřeboval 363 kg paliva, byl zásadní pro vyrovnání trajektorie Juice pro nadcházející průlety.

Úspěšné dokončení obou fází tohoto manévru znamená, že hlavní motor Juice nemusí být znovu potřeba, dokud nevstoupí na oběžnou dráhu kolem Jupiteru v roce 2031. Pro drobné úpravy trajektorie bude Juice mezitím spoléhat na své menší trysky. Během své cesty k Jupiteru bude kosmická loď plně vybavena vědeckými přístroji, protože nebude muset znovu používat svůj hlavní motor, čímž se sníží celkové požadavky na palivo.

Juiceův průzkum systému Jupiter je velkým příslibem pro odhalení tajemství těchto fascinujících nebeských těles. Využitím jedinečných manévrů s pomocí gravitace a strategického spalování motoru dláždí kosmická loď ESA Juice cestu k převratným objevům v nadcházejících letech.

Nejčastější dotazy:

Otázka: Jak dlouho bude trvat, než Juice dosáhne Jupiteru?

Odpověď: Očekává se, že šťáva dorazí do systému Jupiter v roce 2031, přibližně osm let po jeho startu.

Otázka: Proč Juice potřebuje gravitační asistenční manévr?

A: Manévry s pomocí gravitace umožňují kosmickým lodím šetřit palivo využitím gravitační síly planet k získání rychlosti a úpravě jejich trajektorie.

Otázka: Co bude Juice studovat během své mise na Jupiteru?

Odpověď: Juice se zaměří na podrobná pozorování Jupiteru a jeho tří velkých měsíců: Ganymed, Callisto a Europa, se zvláštním důrazem na studium jejich povahy a potenciální obyvatelnosti.

Otázka: Jaký je účel nedávného manévru, který provedl Juice?

A: Manévr byl nezbytný k vyrovnání trajektorie Juice pro dvojitou gravitační asistenci Země-Měsíc příští léto, která poskytne významné zvýšení rychlosti kosmické lodi.

Otázka: Jak bude Juice zvládat úpravy trajektorie během své cesty k Jupiteru?

Odpověď: Juice bude primárně spoléhat na své menší trysky pro drobné korekce trajektorie až do svého příletu k Jupiteru v roce 2031, po dokončení posledního spalování motoru během přiblížení k Zemi v květnu 2024.