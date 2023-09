Mitsubishi Heavy Industries uvádí na trh XRISM a SLIM na raketě H-IIA F47

By

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) úspěšně zahájila misi X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) a Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) na nosné raketě H-IIA č. 47 (H-IIA F47) z Vesmírné středisko Tanegashima. Start se uskutečnil v 8:42:11 7. září 2023 japonského standardního času. Obě mise se podle plánu oddělily od nosné rakety.

XRISM je významná mise vedená japonskou kosmickou agenturou JAXA, zaměřená na studium rentgenových emisí z nebeských objektů. Jeho primárním cílem je lépe porozumět struktuře a vývoji vesmíru pomocí pozorování rentgenového záření z černých děr, neutronových hvězd a kup galaxií. XRISM kombinuje zobrazování a spektroskopii, aby poskytla převratné vhledy do různých vědeckých oblastí.

SLIM, na druhé straně, má za cíl prozkoumat povrch Měsíce a demonstrovat schopnosti přesného přistání. Dosažením vysoké úrovně přesnosti při přistání na Měsíci může SLIM připravit cestu pro cílená vědecká zkoumání a bezpečné umístění budoucích přistávacích modulů s posádkou i bez posádky v oblastech zájmu. Mise zahrnuje pokročilé technologie navádění, navigace a ovládání, aby se zabránilo překážkám během sestupu.

Zamýšleným místem přistání SLIM je oblast Procellarum KREEP Terrane na Měsíci, která je vědecky zajímavá díky přítomnosti specifických měsíčních hornin, které nabízejí pohled na vulkanickou aktivitu Měsíce a geologickou historii. Kompaktní design SLIM ukazuje důraz společnosti JAXA na efektivní a chytré průzkumné mise a slouží jako model pro budoucí lunární mise v malém měřítku.

Úspěšné vypuštění XRISM a SLIM celkově znamená významný pokrok v pochopení rentgenových emisí nebeských objektů a zkoumání povrchu Měsíce s možností přesného přistání.

Definice:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, vesmírná mise zaměřená na studium rentgenových emisí z nebeských objektů.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, mise zaměřená na demonstraci schopností přesného přistání na Měsíci.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, japonská kosmická agentura zodpovědná za různé aktivity související s leteckým výzkumem, vývojem technologií a vypouštěním satelitů na oběžnou dráhu.

