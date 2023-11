Nové poznatky: Odhalení velkolepé formace hvězd v srdci naší Galaxie Mléčná dráha

Mimořádná oblast tvorby hvězd, zahalená hustým prachem, byla objevena pouhých 300 světelných let od supermasivní černé díry sídlící v jádru naší galaxie Mléčná dráha. Díky průkopnickým schopnostem vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) bylo toto úchvatné panorama zachyceno v celé své zářivé kráse.

Tato hvězdotvorná oblast nazvaná „Sagittarius C“ oslňuje oslnivým zobrazením 500,000 30 třpytivých hvězd na pozadí étericky modré luminiscence. Korunním klenotem tohoto nebeského zázraku je seskupení dětských hvězd, známých jako protohvězdy, zasazené do kompaktní hvězdokupy, viditelné na obrázku vlevo. Mezi nimi leží rodící se hvězda, která již nahromadila hmotnost XNUMXkrát větší než naše Slunce, což naznačuje její blížící se osud jako supernova za několik milionů let.

Hvězdy se rodí ve shlucích studeného, ​​hustého molekulárního vodíku, které podlehnou gravitační síle a zhroutí se. Tyto hvězdokupy jsou zahaleny mezihvězdným prachem, který pomáhá udržovat teploty blízké absolutní nule. V některých oblastech je prach tak hluboce zahalen, že dokonce i nejmodernější infračervené vidění JWST se snaží proniknout jejich neprůhledností. Nicméně uvnitř těchto kosmických mračen leží začínající hvězdy v raných fázích formování, jako je například protokupa zobrazená na tomto snímku, kde jejich větry rozptýlily obklopující prach a odhalily jejich skvělou existenci.

Tento fascinující snímek Střelce C z JWST, zkoumaný mezinárodním týmem zkoumajícím formaci hvězd v Galaktickém centru, vede Samuel Crowe, vysokoškolský student z University of Virginia. Crowe zdůrazňuje výjimečné rozlišení a citlivost kolosálního 6.5metrového zrcadla JWST, největšího vesmírného dalekohledu, jaký byl kdy vypuštěn, což umožnilo objev mnoha nově nalezených prvků.

Jedním pozoruhodným odhalením je přítomnost výronů vycházejících z protohvězd, vyzařujících ohnivou luminiscenci na pozadí stínového molekulárního vodíkového oblaku. Nad tímto ponurým mrakem leží hvězdy v popředí, zatímco podél spodního okraje se osvětlené úseky ionizovaného vodíku oslnivě lesknou pod vlivem ultrafialového světla jiných mladých, hmotných hvězd. Ačkoli předchozí studie detekovaly tento ionizovaný vodík, velké měřítko této oblasti, které zabírá 25 světelných let, jak bylo zachyceno JWST, ohromilo vědeckou komunitu. Crowe má v úmyslu ponořit se hlouběji do tohoto zajímavého zjištění a prozkoumat záhadné „jehly“ pronikající ionizovaným plynem ve zdánlivě náhodných orientacích.

Galaktické centrum, které se nachází přibližně 26,000 XNUMX světelných let od nás, je pro astronomy využívající JWST fascinujícím cílem díky své pozoruhodné koncentraci tvorby hvězd. Galaktické centrum sdílí některé podobnosti s galaxiemi vzniklými krátce po Velkém třesku, které byly objeveny JWST a které se jeví jasnější, než se očekávalo. Jedním z vysvětlení tohoto jevu je, že živí hmotnější hvězdy než starší galaxie.

Intenzivní studium galaktického centra umožňuje astronomům zkoumat převládající teorie vzniku hvězd za nejnáročnějších podmínek. Jejich cílem je pochopit, zda je pravděpodobnější, že se masivní hvězdy zrodí v oblastech zrození hvězd galaktického jádra nebo na okrajích spirálních ramen Mléčné dráhy. Hvězdotvorné mlhoviny obvykle poskytují vyšší podíl nejméně hmotných hvězd, známých jako M-trpaslíci, přičemž porodnost klesá s rostoucí hmotou hvězd. V důsledku toho existuje v Mléčné dráze pouze hrstka nejhmotnějších hvězd, které jsou stovkykrát hmotnější než naše Slunce.

Tento vzorec, známý jako hvězdná počáteční hmotnostní funkce (IMF), mate astronomy, kteří dosud plně nepochopili její řídící mechanismy. Vzhledem k intenzivní tvorbě hvězd pozorované v galaktickém centru však existuje možnost, že by IMF mohl být narušen, což by podporovalo vznik velkého množství hmotných hvězd. Pokud by to platilo, mohlo by to platit i pro nejstarší galaxie. Vyšší IMF by mohl objasnit výjimečnou svítivost těchto galaxií, protože nejhmotnější hvězdy vyzařují nejjasnější světlo.

„Galaktické centrum je přeplněné, bouřlivé místo,“ poznamenal Rubén Fedriani z Instituto Astrofísica de Andalucía ve Španělsku. „Existují turbulentní, magnetizovaná plynová mračna, která tvoří hvězdy, které pak svými proudícími větry, výtrysky a zářením ovlivňují okolní plyn. Webb nám poskytl spoustu dat o tomto extrémním prostředí a my se v tom teprve začínáme rýpat.“

Nejčastější dotazy:

Otázka: Co je vesmírný dalekohled Jamese Webba?

Odpověď: Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je největší vesmírný dalekohled, jaký byl kdy vypuštěn. Je proslulý svým vynikajícím rozlišením a citlivostí, což astronomům umožňuje pořizovat úchvatné snímky a shromažďovat cenná data.

Otázka: Jak vznikají hvězdy?

Odpověď: Hvězdy se tvoří ve shlucích studeného, ​​hustého molekulárního vodíku, které se zhroutí vlivem gravitace. Tyto shluky jsou bohaté na mezihvězdný prach, který pomáhá regulovat teploty během procesu tvorby hvězd.

Otázka: Co je to galaktický střed?

Odpověď: Galaktický střed odkazuje na intenzivní, rušnou oblast v jádru naší galaxie Mléčná dráha. Je to oblast obrovského formování hvězd a slouží jako testovací základna pro naše pochopení zrození a vývoje hvězd.

Otázka: Co je funkce hvězdné počáteční hmotnosti (IMF)?

Odpověď: Funkce hvězdné počáteční hmotnosti (IMF) je vzor, ​​který popisuje rozložení hmot hvězd v době jejich vzniku. Odhaluje relativní frekvenci hvězd s různou hmotností a poskytuje vhled do mechanismů, jimiž se řídí vznik hvězd.

Otázka: Jak daleko je galaktický střed od Země?

Odpověď: Galaktický střed se nachází přibližně 26,000 XNUMX světelných let od Země.