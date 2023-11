Nově objevená starověká 'Kosmická réva' nabízí vodítka k ranému formování vesmíru

By

Fascinující nález astronomů pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba (JWST) odhalil mimořádný řetězec galaxií z raného vesmíru. Tato kolosální megastruktura, přezdívaná „Kosmická réva“, by mohla poskytnout hluboký pohled na formování největších struktur ve vesmíru. Kosmická réva, která se rozprostírá na ohromující vzdálenost více než 13 milionů světelných let a měří přibližně 650,000 XNUMX světelných let na šířku, je působivá entita, která svou velikostí daleko předčí ostatní pozorované kupy galaxií ze stejného období.

Kosmická réva, která se nachází v Extended Groth Strip, oblasti mezi souhvězdími Ursa Major a Boötes, byla identifikována během zkoumání pozorování JWST zaměřených na rudý posuv, což je vlastnost udávající vzdálenost, kterou světlo urazí v rozpínajícím se vesmíru. Světlo vyzařované každou galaxií v Cosmic Vine vykazovalo rudý posuv přibližně 3.44, což naznačuje, že trvalo 11 miliard až 12 miliard let, než emitované světlo dosáhlo čočky JWST.

Je zajímavé, že vědci zjistili, že kolosální struktura Cosmic Vine s odhadovanou hmotností 260 miliard slunečních hmot stále roste. Dvě z jeho největších galaxií však prošly hlubokou proměnou. Tyto galaxie, když byly zkoumány, vykazovaly charakteristiky klidu, což naznačuje, že tvorba hvězd se výrazně zmenšila nebo úplně ustala.

Příčina tohoto předčasného zastavení tvorby hvězd v raném vesmíru zůstává záhadou. Jedno přijatelné vysvětlení, které vědci navrhli, je, že galaktické sloučení spustilo intenzivní epizody formování hvězd, které vyčerpaly dostupný plyn stovky milionů let před pozorováním JWST.

Objev Cosmic Vine spolu s jejími záhadnými rysy přispívá k rostoucí sbírce kolosálních struktur identifikovaných během misí JWST. Výzkum Cosmic Vine má potenciál odemknout hluboký vhled do formování a povahy raného vesmíru. I když vyvstává mnoho otázek, je zapotřebí dalšího výzkumu a analýzy, abychom se ponořili do tajemství skrytých v tomto starověkém galaktickém řetězci.

FAQ:

Otázka: Co je to Kosmická réva?

A: The Cosmic Vine je masivní řetězec galaxií z raného vesmíru.

Otázka: Jak velká je Kosmická réva?

Odpověď: Kosmická réva se táhne přes 13 milionů světelných let na délku a je asi 650,000 XNUMX světelných let široká.

Otázka: Co je červený posuv?

Odpověď: Červený posuv je měřítkem toho, jak světlo narůstá ve vlnové délce, když se pohybuje rozpínajícím se vesmírem.

Otázka: Proč se ve dvou největších galaxiích Kosmické révy zastavila tvorba hvězd?

Odpověď: Jednou z možností je, že galaktické sloučení spustilo intenzivní epizody formování hvězd, které dříve vyčerpaly dostupný plyn.

Zdroje:

– LiveScience.com