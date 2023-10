Ben Lamm si klade za cíl přivést vyhynulá stvoření zpět k životu

By

Ben Lamm, spoluzakladatel Colossal Biosciences, si dal za cíl přivést vyhynulé druhy zpět k životu během příštích pěti let. Lamm a jeho tým ve spolupráci s harvardským genetikem Georgem Churchem zaměřují své úsilí na vyhynutí tvorů, jako je mamut srstnatý, tasmánský tygr a pták dodo.

Proces vzkříšení vyhynulého zvířete zahrnuje úpravu DNA jeho nejbližšího žijícího příbuzného tak, aby odpovídala genomu vyhynulého zvířete. Pro mamuta to znamená použít DNA slona asijského, kterému jsou mamuti blízce příbuzní. Provedením cílených úprav slonova genomu tým doufá, že vytvoří embryo, které lze přenést do živé náhradní matky, což povede k narození prvního vyhynulého zvířete.

Konečným cílem je vypustit tato vyhynulá zvířata do jejich přirozeného prostředí, přispět k obnově ekosystémů a potenciálně zmírnit změnu klimatu. Keystone druhy, jako mamut srstnatý, mají významný dopad na své prostředí a jejich reintrodukce může mít pozitivní vliv na jejich ekosystémy.

Zatímco myšlenka přivést vyhynulá zvířata zpět k životu je kontroverzní, mnoho vědců se domnívá, že by to mohlo mít velké výhody, jako je obnova ekosystémů a zpomalení změny klimatu. Reintrodukce vlků do Yellowstonského národního parku například měla za následek výrazné změny krajiny a měla pozitivní dopady na erozi půdy.

Je však třeba vzít v úvahu etické aspekty. Lidé historicky vykořisťovali a lovili mamuty i tisíce let po jejich vyhynutí. Někteří tvrdí, že vzhledem k naléhavosti klimatické krize lze ospravedlnit i ambiciózní projekty s nízkou pravděpodobností úspěchu.

Definice:

– De-extinct: Proces přivedení vyhynulého druhu zpět k životu pomocí genetického inženýrství a pokročilých technologií.

– Genom: Kompletní sada genů nebo genetického materiálu přítomného v buňce nebo organismu.

– Klíčový druh: Druh, který má neúměrný dopad na své prostředí a hraje zásadní roli při udržování struktury a funkce ekosystému.

– Ekosystém: Společenství živých organismů spolu s jejich fyzickým prostředím, které interagují jako systém.

– Resurrect: Přivést zpět k životu nebo oživit něco, co je mrtvé nebo zaniklé.