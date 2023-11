Nová mise: Chandrayaan-4 si klade za cíl přivést zpět vzorky měsíční půdy

Pune: Indická organizace pro výzkum vesmíru (ISRO) staví na úspěchu Chandrayaan-3 a zaměřila se na další lunární misi Chandrayaan-4 s ambiciózním cílem získat vzorky půdy z Měsíce. Toto oznámení učinil Nilesh Desai, ředitel Centra pro kosmické aplikace (SAC/ISRO) během 62. slavnostního dne založení Indického institutu tropické meteorologie v Pune.

Mise Chandrayaan-4 bude zahrnovat návrat vzorku z Měsíce, což bude znamenat významný milník v průzkumu vesmíru. S cílem přivést zpět vzorky z měsíčního povrchu si ISRO klade za cíl tento výkon uskutečnit během příštích pěti až sedmi let. Plán zahrnuje proces přistání podobný tomu u Chandrayaan-3, přičemž centrální modul se před oddělením v blízkosti zemské atmosféry spojí s oběžným modulem. Re-entry modul pak dopraví drahocenný náklad měsíční půdy a horniny zpět na Zemi.

Nilesh Desai vyjádřil potřebu dvou nosných raket k úspěšnému provedení mise. Moduly by byly rozděleny na Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) a Re-entry Module (RM). TM a RM by byly umístěny na měsíční oběžné dráze, zatímco TM a LM by sestoupily, aby odebraly vzorek. Probíhají pokročilé technologie a pečlivé plánování, aby byla zajištěna proveditelnost této mise.

Kromě Chandrayaan-4 spolupracuje ISRO také s japonskou kosmickou agenturou JAXA na projektu Lunar Polar Exploration (LuPEX). Toto partnerství odráží odhodlání obou agentur podporovat vědecké porozumění a průzkum mimo Zemi.

S Chandrayaan-4 chce Indie udělat obrovský skok v průzkumu Měsíce tím, že přiveze cenné vzorky z povrchu Měsíce. Tato mise přispěje nejen k vědeckým průlomům, ale také vytvoří nové hranice v kosmickém výzkumu a spolupráci.

FAQ

1. Co je Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 je další lunární mise Indické organizace pro výzkum vesmíru (ISRO) s cílem přivézt vzorky půdy z povrchu Měsíce.

2. Kdy se očekává start Chandrayaan-4?

ISRO si klade za cíl vypustit Chandrayaan-4 během příštích pěti až sedmi let.

3. Jak bude Chandrayaan-4 získávat vzorky měsíční půdy?

Chandrayaan-4 bude následovat proces přistání podobný tomu u Chandrayaan-3. Centrální modul se připojí k orbitálnímu modulu před oddělením v blízkosti zemské atmosféry. Re-entry modul se poté vrátí na Zemi a nese vzorky.

4. Jaké moduly se účastní mise Chandrayaan-4?

Moduly zahrnují Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM) a Re-entry Module (RM). TM a RM budou umístěny na měsíční oběžnou dráhu, zatímco TM a LM sestoupí, aby odebíraly vzorky.

5. Existuje nějaká spolupráce mezi ISRO a dalšími vesmírnými agenturami?

ISRO spolupracuje s japonskou kosmickou agenturou JAXA na projektu Lunar Polar Exploration (LuPEX). Toto partnerství si klade za cíl posunout vědecké poznání a průzkum mimo Zemi.