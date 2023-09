RNA získaná z vyhynulého tasmánského tygra, posílení úsilí ve výzkumu de-extinction

Vědci získali RNA z tasmánského tygra, známého také jako thylacin, který byl uložen v muzeu ve Stockholmu od roku 1891. Zatímco extrakce DNA ze starých zvířat a rostlin byla prováděna již dříve, je to poprvé, kdy byla RNA úspěšně nalezena. získané z vyhynulého druhu. RNA, stejně jako DNA, je biomolekulární molekula přítomná ve všech živých buňkách a je zodpovědná za přenos genetické informace a syntézu proteinů. Schopnost extrahovat, sekvenovat a analyzovat starou RNA by mohla potenciálně pomoci při obnově vyhynulých druhů a pomoci pochopit minulé virové pandemie.

Tasmánský tygr byl vrcholový predátor, který se kdysi toulal po australském kontinentu a přilehlých ostrovech. Příchod lidí do Austrálie způsobil pád tohoto druhu a evropští kolonizátoři v 18. století dále přispěli k jejich vyhynutí. Studie zániku tasmánského tygra je považována za jeden z nejlépe zdokumentovaných případů vyhynutí způsobeného lidmi.

Získaná RNA poskytuje pohled na biologii a metabolickou regulaci tasmánského tygra před jeho vyhynutím. Pochopení genových komplementů a genové aktivity vyhynulých druhů je zásadní pro jejich obnovu. Zatímco možnost vzkříšení vyhynulých druhů pomocí genové úpravy na žijících příbuzných je stále skeptická, další výzkum biologie těchto vyhynulých zvířat je podporován.

Obnova RNA z pozůstatků tasmánského tygra vědce překvapila, protože RNA je obecně považována za méně stabilní než DNA a předpokládalo se, že má krátkou životnost. Vysušený stav pozůstatků ve Švédském přírodovědném muzeu se zachovanou kůží, svaly a kostmi pravděpodobně přispěl k zachování RNA.

Tento výzkum otevírá nové možnosti v oblasti de-extinkce a vrhá světlo na biologii vyhynulých druhů. Zatímco obnova vyhynulých druhů zůstává složitým úkolem, pochopení jejich genetického složení a biologických procesů je zásadní v úsilí o zachování a poučení z minulých vymírání.

