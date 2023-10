By

Za necelých pár týdnů zažijí Spojené státy vysoce očekávané zatmění Slunce. Avšak lovci zatmění již nyní míří na další nebeskou událost. Přesně za 365 dní ode dneška, 2. října 2024, bude oblohu nad Velikonočním ostrovem, neboli Rapa Nui, zdobit prstencové zatmění Slunce, známé také jako „ohnivý prsten“.

Velikonoční ostrov, který se nachází přibližně 2,300 63 mil od chilského pobřeží, je malý vzdálený ostrov o rozloze pouhých 14 čtverečních mil. Toto nadcházející zatmění Slunce bude pozoruhodnou událostí, vezmeme-li v úvahu, že je to podruhé za 11 let, co se zde takový jev vyskytne. Předchozí úplné zatmění Slunce 2010. července XNUMX uchvátilo pozorovatele, když se přehnalo přes ostrov.

Podobně jako při nadcházejícím zatmění ve Spojených státech bude událost na Velikonočním ostrově také fenoménem „ohnivého kruhu“. Dychtiví lovci zatmění po celém světě se již připravují na příležitost být svědky této jedinečné podívané uprostřed Moai, slavných kamenných soch kultury Rapa Nui.

Dostat se na Velikonoční ostrov na tuto úžasnou událost však nemusí být snadné. Patrick Poitevin, britský pronásledovatel zatmění, který zažil více než 50 zatmění Slunce, vyjádřil své nadšení, ale zmínil problémy se získáním ubytování pro zatmění v roce 2010 kvůli vysoké poptávce. Bohužel skončil na jiném ostrově. Poitevin má bohaté zkušenosti s pozorováním zatmění Slunce na odlehlých místech a nedávno pořídil fascinující snímek sluneční chromosféry, její barevné druhé vrstvy, když stál mimo cestu totality v Kosrae v Mikronésii.

Další neohrožený pronásledovatel zatmění, Larry Stephens z Des Moines v Iowě, také plánuje být svědkem „ohnivého kruhu“ na Velikonočním ostrově. Stephens, ostřílený fotograf zatmění Slunce, byl od účasti na akci v roce 2010 odrazen kvůli zdražování a zrušeným letům. Stephens má za sebou 19 úplných zatmění Slunce, tři prstencová zatmění a sedm částečných zatmění a touží zažít své první zámořské prstencové zatmění.

Různí touroperátoři pro sledování zatmění, jako je Sky & Telescope, TravelQuest a AstroTrails, nabízejí organizované výlety pro nadšence, kteří chtějí být svědky „ohnivého“ zatmění Slunce na Velikonočním ostrově. Kromě Velikonočního ostrova bude akce viditelná také z jižní Patagonie v Chile a Argentiny.

Pokud se chystáte být svědky této nebeské podívané, zůstaňte informováni o možnostech cestování a ubytování a sledujte editora WhenIsTheNextEclipse.com, renomovaného odborníka na zatmění, který vydal The Complete Guide To The Great North American Eclipse z 8. dubna 2024.

Zdroje:

– „Pronásledovatelé zatmění se připravují na další ‚ohnivý kruh‘ na Velikonočním ostrově“ od Jamieho Cartera