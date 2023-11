Nová éra lidských kosmických letů: Rekordní počet startů v USA se očekává v roce 2024

By

Krajina lidských letů do vesmíru brzy zažije významný posun, přičemž rok 2024 se chystá být přelomovým rokem pro orbitální starty z USA. Celkem sedm misí, které mají odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska a ze stanice Cape Canaveral Space Force Station, má poslat na oběžnou dráhu 26 astronautů. Jedná se o nejvyšší počet startů s posádkou z vesmírného pobřeží od roku 2009, kdy se uskutečnilo pět startů raketoplánů s 35 astronauty na palubě. Kromě toho, pokud vše půjde podle plánu, bude rok 2024 svědkem startů s největší posádkou od roku 1997, kdy se uskutečnilo osm misí raketoplánů.

SpaceX hraje klíčovou roli v oživení letů lidí do vesmíru v USA od ukončení programu raketoplánů. Úspěšný start lodi Crew Dragon Endeavour v květnu 2020, který přepravil astronauty NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), vydláždil cestu pro novou éru komerčních letů do vesmíru. Od té doby je SpaceX jediným odpalovacím zařízením lidí se sídlem v USA a podniká kombinaci misí v rámci programu NASA Commercial Crew Program a soukromých podniků na ISS a orbitálních letů.

Když se díváme dopředu do roku 2024, na obzoru jsou ještě vzrušující vyhlídky. SpaceX plánuje rekordních pět misí, včetně mise Axiom Space 3, která bude zahrnovat krátkou návštěvu ISS. Mise Crew-8 vyšle na vesmírnou stanici čtyři náhradní členy posádky na šestiměsíční pobyt. Navíc se očekává první let s posádkou v rámci programu NASA Artemis s kosmickou lodí Orion, stejně jako dlouho očekávaný pilotovaný zkušební let Boeingu CST-100 Starliner.

Tento vývoj znamená kritický bod obratu v průzkumu vesmíru, protože na pole vstupuje více hráčů. Kromě probíhajících misí s posádkou Ruska a Číny dělají pokroky v suborbitálních letech také soukromé společnosti jako Virgin Galactic a Blue Origin. Toto rozšíření možností přístupu do vesmíru bude přínosem nejen pro zavedené supervelmoci, ale také usnadní globální spolupráci, protože vlády se snaží podporovat své vlastní astronautské programy.

Zatímco netrpělivě očekáváme budoucnost lidských vesmírných letů, rekordní počet startů v USA v roce 2024 ukazuje neuvěřitelný pokrok, kterého jsme dosáhli, a signalizuje novou éru vesmírného průzkumu a objevů.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Kolik orbitálních startů z USA se očekává v roce 2024?

V roce 2024 je plánováno sedm misí z Kennedyho vesmírného střediska a ze stanice Cape Canaveral Space Force Station, které vyšle na oběžnou dráhu 26 astronautů.

2. Jak je to ve srovnání s předchozími roky?

Plánované starty v roce 2024 budou nejvyšším počtem startů s posádkou z vesmírného pobřeží od roku 2009. Půjde také o starty s největší posádkou od roku 1997.

3. Která společnost je primárním odpalovacím zařízením lidí se sídlem v USA?

SpaceX je od května 2020 po ukončení programu raketoplánů hlavním odpalovacím zařízením lidí se sídlem v USA.

4. Jaký další vývoj můžeme očekávat v roce 2024?

Kromě misí SpaceX by se v roce 2024 mohl uskutečnit první let s posádkou programu NASA Artemis a Boeingu CST-100 Starliner. Tyto milníky znamenají rozmanité příležitosti pro průzkum vesmíru a spolupráci.

5. Jak tyto pokroky ovlivní budoucnost lidských vesmírných letů?

Zvýšený počet startů a zapojení různých hráčů v této oblasti naznačuje novou éru průzkumu vesmíru, která umožňuje více národům a organizacím vydat se za hranice Země a přispět k našemu porozumění vesmíru.