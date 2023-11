Posílení přirozené sekvestrace uhlíku: Úloha kvality vzduchu

Nová studie provedená výzkumným týmem vedeným Carnegie Institution for Science objasnila, jak znečištění ovzduší ovlivňuje schopnost rostlin odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry prostřednictvím fotosyntézy. Zjištění publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zdůrazňují významný dopad znečištění částicemi na produktivitu ekosystémů a zdůrazňují potenciální přínosy zlepšení kvality ovzduší.

Rostliny hrají klíčovou roli při zmírňování změny klimatu prostřednictvím fotosyntézy. Přeměnou slunečního záření na chemickou energii absorbují oxid uhličitý ze vzduchu a ukládají jej jako biologickou hmotu. Aerosolové částice, produkované lidskou činností, jako je dojíždění a spalování fosilních paliv, však mohou tento životně důležitý proces omezit. Tyto částice nejen přispívají ke špatné kvalitě vzduchu a problémům se zdravím lidí, ale také rozptylují nebo absorbují sluneční světlo, podobně jako ve stínu, což brání růstu rostlin.

Pomocí satelitních měření vědci pozorovali korelaci mezi fotosyntetickou aktivitou a znečištěním aerosolem. Zjistili, že rostliny zachycují více uhlíku o víkendech a během uzamčení COVID-19, kdy je omezená průmyslová výroba a dojíždění. To naznačuje, že snížení znečištění částicemi v průběhu týdne by mohlo potenciálně zvýšit přirozenou sekvestraci uhlíku rostlinami.

Udržením víkendové úrovně fotosyntetické aktivity se odhaduje, že by z atmosféry mohlo být každý rok odstraněno 40 až 60 megatun oxidu uhličitého. Kromě toho by toto snížení znečištění mohlo zvýšit produktivitu zemědělství bez potřeby další půdy. Tato zjištění mají významné politické důsledky pro vlády, jejichž cílem je snížit znečištění uhlíkem a splnit cíle v oblasti klimatu.

Názory studie na týdenní cyklus fotosyntetické aktivity a její vztah k aerosolovému znečištění poskytují nový pohled na důležitost kvality ovzduší při zvyšování přirozené sekvestrace uhlíku. Zlepšení kvality ovzduší prospívá nejen lidskému zdraví, ale přispívá také k boji proti změně klimatu. Tento výzkum podtrhuje potřebu neustálého úsilí o omezení znečištění částicemi a upřednostňování udržitelných postupů s cílem maximalizovat potenciál rostlin při snižování emisí uhlíku.

Nejčastější dotazy

1. Co je to fotosyntéza?

Fotosyntéza je proces, při kterém rostliny přeměňují sluneční záření na chemickou energii. Absorbují oxid uhličitý ze vzduchu a využívají jej k výrobě sacharidů a tuků, přičemž jako vedlejší produkt uvolňují kyslík.

2. Jak znečištění ovzduší ovlivňuje fotosyntézu?

Znečištění ovzduší, zejména částice způsobené aerosolovými částicemi, může bránit fotosyntéze. Tyto částice mohou snížit kvalitu vzduchu, negativně ovlivnit zdraví rostlin a snížit jejich schopnost absorbovat sluneční světlo a účinně provádět fotosyntézu.

3. Jaké jsou důsledky zlepšené kvality ovzduší na sekvestraci uhlíku?

Zlepšená kvalita ovzduší může vést ke zvýšené sekvestraci uhlíku rostlinami. Odhaduje se, že snížením znečištění částicemi v průběhu týdne, podobně jako o víkendech, by mohlo být z atmosféry odstraněno 40 až 60 megatun oxidu uhličitého ročně, což pomůže v boji proti změně klimatu.

4. Jak tento výzkum přispívá k udržitelnosti zemědělství?

Pochopení dopadu znečištění aerosolem na fotosyntézu poskytuje cenné poznatky pro udržitelnost zemědělství. Upřednostněním lepší kvality ovzduší lze zvýšit produktivitu zemědělství bez potřeby další půdy, což je v souladu s úsilím o snížení uhlíkové stopy a dosažení nulových čistých emisí v zemědělství.