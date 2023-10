Indický institut astrofyziky bude propagovat „astroturistiku“ každoroční „Star Party“ v rezervaci Hanle Dark Sky Reserve

By

Indický institut astrofyziky (IIA) zvažuje propagaci „astroturistiky“ tím, že učiní „hvězdnou párty“ každoroční akcí v rezervaci Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ve východním Ladaku. Tato myšlenka přišla po úspěšné organizaci první oficiální 'Star Party' pro zkušené amatérské astronomy na HDSR.

Hanle, které je domovem indické astronomické observatoře IIA, je známé svou tmavou oblohou a suchým počasím, takže je ideálním místem pro pozorování hvězd. Akce se zúčastnilo asi 30 amatérských astronomů, kteří si přivezli své teleskopy a fotoaparáty, aby zachytili krásu neznečištěné oblohy a vyfotografovali nebeské objekty, které je jinak obtížné zachytit na jiných místech.

Rezervace Hanle Dark Sky Reserve si klade za cíl kontrolovat světelné znečištění v oblasti, aby byla zachována nedotčená temná obloha pro astronomický výzkum. Očekává se také, že tato iniciativa přinese socioekonomický rozvoj místních vesnic, protože rezervace je propagována jako turistická destinace pro astrofotografii a pozorování hvězd.

Indický institut astrofyziky plánuje založit HDSR Star Party jako každoroční událost, která přiláká nadšence do astronomie z celé Indie i ze zahraničí. Akci podpořilo Union Territory of Ladakh, které financovalo cestovní výdaje z Leh do Hanle a sloužilo jako spoluorganizátor.

Navíc, jako součást svého úsilí o podporu astroturistiky, zakoupila IIA 24 malých dalekohledů a distribuovala je vybraným vesničanům v rezervaci. Tito vesničané byli vycvičeni jako velvyslanci astronomie, kteří vedou návštěvníky a slouží jako znalí zprostředkovatelé noční oblohy.

Rezervace Hanle Dark Sky Reserve nabízí vesničanům jedinečnou příležitost zapojit se do vědecky založeného cestovního ruchu a těžit ze zvyšujícího se počtu domácích pobytů pro astroturisty. Projekt HDSR se svou úžasnou tmavou oblohou a nadšením místní komunity skrývá významný potenciál jak pro astronomický výzkum, tak pro podporu cestovního ruchu v regionu.

Definice:

Astroturismus – Cestovní ruch, který se zaměřuje na pozorování a prožívání nebeských jevů, jako je pozorování hvězd a astrofotografie.

Star Party – Akce, kde se astronomové a další pozorovatelé hvězd scházejí, aby pozorovali a studovali nebeské objekty.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Oblast ve východním Ladaku v Indii, známá svou výjimečně tmavou oblohou a zasvěcená zachování těchto nedotčených podmínek pro astronomický výzkum.

Indický institut astrofyziky (IIA) – výzkumný ústav v Bengaluru v Indii, který se věnuje studiu astrofyziky a provádění astronomického výzkumu.

Zdroje:

– Indický institut astrofyziky (IIA)

– Svazové území Ladakh