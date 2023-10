Historie odkrývání: Nové objevy o křížení lidí a neandrtálců

By

Průkopnická studie odhalila, že lidé a neandrtálci se křížili mnohem dříve, než se dříve věřilo, k němuž došlo přibližně před 250,000 75,000 lety. Toto zjištění zpochybňuje zažitou představu, že ke křížení došlo teprve před XNUMX XNUMX lety. Prostřednictvím analýzy DNA výzkumníci odhalili cenné poznatky o historii těchto starověkých interakcí.

Odhalení ze studií DNA

Předchozí studie ukázaly, že asi šest procent genů u neandrtálců lze vysledovat až k lidem. Kromě toho vědci zjistili, že určité skupiny lidí v subsaharské Africe mají stopy neandrtálské DNA. To naznačuje, že ranní lidé se smísili s neandrtálci a následně se vrátili do Afriky a zanechali genetický otisk.

Michael Dannemann, docent specializující se na evoluční a populační genomiku, poznamenává, že tento nový výzkum poskytuje větší přesnost při anotaci neandertálské DNA v moderních lidských genomech. Navíc pomáhá pochopit, jak mísení genů ovlivnilo fyzické rysy neandrtálců i raných lidí. Navíc zlepšuje naše znalosti o jejich migračních vzorcích a interakcích v minulosti.

Přítomnost neandertálské DNA v subsaharské Africe

Studie nedávno publikovaná v časopise Cell odhalila přítomnost neandrtálské DNA u jedinců subsaharského afrického původu. Ačkoli původ této DNA stále zůstává záhadný, studie se primárně zaměřila na populace s předky spojenými s Niger-Kongo.

Aby vědci osvětlili přítomnost neandertálské DNA v dnešních lidských populacích, porovnali genetický materiál starověkého neandertálce známého jako „Altajský neandrtálec“ s geny 180 jedinců z dvanácti různých populací subsaharské Afriky.

Prostřednictvím statistické analýzy vědci identifikovali sdílené genetické varianty mezi lidmi a neandrtálci a zkoumali, jak se tyto verze genů dědí. Studie zjistila, že všechny zkoumané genomy subsaharské Afriky obsahovaly neandrtálskou DNA, přičemž některé populace vykazovaly až 1.5 procenta neandertálského genetického materiálu. Tento cenný pohled na křížení odhaluje, že tyto genomy byly zděděny od lidí, kteří se smísili s neandrtálci a vrátili se do Afriky.

Nedávné studie naznačující přítomnost neandrtálské DNA

Nejzajímavější je, že výzkumníci zjistili, že většina neandertálské DNA v lidských genomech byla soustředěna v oblastech, které nekódují syntézu proteinů. Naopak, tyto stejné oblasti v lidské DNA postrádaly neandertálské geny. To naznačuje, že neandrtálci během svého evolučního procesu neupřednostňovali lidské geny. Místo toho se oba druhy vyvíjely odlišně a přizpůsobovaly své genomy tak, aby sloužily různým účelům.

Fernando Villanea, populační genetik z University of Colorado Boulder, zdůrazňuje význam tohoto zjištění. Navrhuje, že to znamená, že žádný soubor genů není nadřazený nebo nižší než druhý; jednoduše se vyvinuly, aby plnily různé funkce v genomu každého druhu.

Více vhledů do lidské evoluce

Tato pozoruhodná zjištění nabízejí vědcům příležitost získat další poznatky o složitosti lidské evoluce. Sarah Tishkoff, hlavní autorka studie a profesorka genetiky a biologie na Pensylvánské univerzitě, navrhuje hlubší zkoumání genetické výbavy populace, která žila před 250,000 XNUMX lety, a její srovnání s geny moderních lidí. Tato srovnávací analýza by mohla odhalit cenné informace o historii a adaptaci našeho druhu.

FAQ:

Otázka: Kdy se lidé a neandrtálci poprvé křížili?

Odpověď: Nový výzkum naznačuje, že ke křížení došlo přibližně před 250,000 75,000 lety, což zpochybňuje dřívější přesvědčení, že k němu došlo před XNUMX XNUMX lety.

Otázka: Kde se u moderních lidí nachází neandrtálská DNA?

Odpověď: Neandrtálskou DNA lze nalézt v genetické výbavě jedinců žijících v subsaharské Africe, konkrétně v populacích s rodovými vazbami na Niger-Kongo.

Otázka: Co odhaluje přítomnost neandrtálské DNA u moderních lidí?

Odpověď: Naznačuje to, že se raní lidé smísili s neandrtálci a pak se vrátili do Afriky, kde zanechali genetický otisk.

Otázka: Jaké poznatky lze získat studiem neandrtálské DNA v moderních lidských genomech?

Odpověď: Analýzou dopadu prolínání genů mezi neandrtálci a ranými lidmi mohou vědci lépe porozumět fyzickým rysům obou skupin a jejich migraci a interakcím v minulosti.