Nové vhledy do spektakulárních prstenců Saturnu

Zatmění Slunce na Saturnu odhalilo zajímavá odhalení o proslulém prstencovém systému obklopujícím plynného obra. Díky datům získaným během těchto kosmických událostí vědci získali nové znalosti o záhadných prstencích, které fascinovaly astronomy po staletí.

Nedávno publikovaný článek v prestižním časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vrhá světlo na tento průzkum. Studie zkoumá schopnost absorpce světla prstenců Saturnu, které jsou složeny z přibližně 98 % z ledu a sahají až do úžasné vzdálenosti 87,000 XNUMX mil od planety. Překvapivě jsou tyto prstencové útvary překvapivě tenké, s tloušťkou menší než míle.

Během zatmění Slunce na Saturnu se kosmická loď NASA Cassini, která v letech 2004 až 2017 pilně obíhala kolem Saturnu, ocitla ve stínech vržených nádhernými prstenci. To poskytlo vědcům jedinečnou příležitost změřit průhlednost Saturnových prstenců analýzou množství slunečního světla dopadajícího na Cassiniho přístroje.

Ačkoli se nejednalo o přirozená zatmění způsobená nebeským zarovnáním, samotný Saturn není cizí skutečným zatměním Slunce vyvolaným měsíci Epimetheus a Pandora. „Falešná“ zatmění kosmické lodi pomohla výzkumníkům získat cenné poznatky o tomto procesu.

Vyhodnocením změn v datech získaných během těchto zatmění vědci učinili významný objev. "Zaznamenali jsme přímou korelaci mezi odchylkami dat a množstvím slunečního světla, které prošlo každým prstencem," vysvětlil George Xystouris, doktorand na Lancasterské univerzitě. Pomocí těchto informací byli Xystouris a jeho tým schopni vypočítat optickou hloubku Saturnových prstenců, což naznačuje množství světla absorbovaného prstenci. Překvapivě se jejich výpočty dokonale shodovaly s obrázky kruhového systému s vysokým rozlišením.

Když se díváme do budoucnosti, očekáváme postupné mizení Saturnových majestátních prstenců. Nedávné studie naznačují, že tyto úchvatné struktury nejsou starší než 400 milionů let a očekává se, že během příštích 100 milionů let zmizí pod gravitačním vlivem Saturnu. V blízké budoucnosti však bude jejich zviditelnění čelit jiné výzvě. Do roku 2025 se pohled Země na prstence podstatně zmenší, protože se nakloní k naší planetě a učiní je prakticky neviditelnými. Naštěstí bude toto zatmění dočasné, protože prstence se budou postupně naklánět zpět k Zemi, obnoví svou záři a budou stále výraznější až do roku 2032.

Saturnovy prstence nepřestávají uchvacovat lidskou představivost a slouží jako neustálá připomínka krásy a záhad, které se skrývají v našem obrovském vesmíru. Podívejme se tedy vzhůru k nebesům, obejmeme zázraky, které skrývají, a važme si okamžiků nebeské vznešenosti, které nabízejí.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Z čeho jsou vyrobeny Saturnovy prstence?



A: Saturnovy prstence se skládají převážně z ledových částic s malým množstvím kamenných úlomků.

Otázka: Jak tlusté jsou Saturnovy prstence?



A: Saturnovy prstence jsou neuvěřitelně tenké, měří méně než míli na tloušťku.

Otázka: Zmizí Saturnovy prstence?



A: Podle NASA mají Saturnovy prstence odhadovanou životnost asi 100 milionů let a nakonec budou gravitací vtaženy do planety.

Otázka: Proč budou Saturnovy prstence v budoucnu hůře vidět?



Odpověď: V důsledku orbitálního pohybu Saturnu se pohled Země na prstence mění, jak se zdá, že se otevírají a zavírají. Do roku 2025 budou prstence nakloněny bokem k Zemi, takže je téměř nebude možné pozorovat. Postupně se však budou naklánět zpět k Zemi a budou viditelnější až do roku 2032.

Otázka: Jak staré jsou Saturnovy prstence?



Odpověď: Nedávné studie naznačují, že Saturnovy prstence jsou relativně mladé, s odhadovaným stářím méně než 400 milionů let.