Indický Lunar Lander objevil na Měsíci neočekávaně vysoké hladiny síry

Indický přistávací modul Chandrayaan-3 odhalil cenná nová data o složení povrchu Měsíce, včetně přítomnosti neočekávaně vysokých hladin síry. Lander přistál poblíž jižního pólu Měsíce 23. srpna 2023 a poskytl vědcům důležité poznatky o geologii Měsíce.

Rover Pragyan společnosti Chandrayaan-3 analyzoval elementární složení měsíční půdy pomocí rentgenového spektrometru alfa částic a laserem indukovaného spektrometru. Zatímco přítomnost prvků jako železo, titan, hliník a vápník nepřekvapila, vysoká hladina síry byla překvapením.

Je známo, že síra existuje na Měsíci, ale ve velmi nízké koncentraci. Objev vyšších úrovní poblíž lunárních pólů je významný, protože by mohl mít důsledky pro budoucí průzkum Měsíce a potenciální lidské osídlení. Síra by mohla být použita jako zdroj pro život mimo zemi, což by astronautům umožnilo vyrábět materiály, jako je beton na bázi síry, solární články, baterie a hnojiva.

Přítomnost síry v měsíční půdě souvisí se sopečnou činností. Horniny hluboko na Měsíci obsahují síru, která se uvolňuje jako plyn při sopečných erupcích. Část síry zůstává uvnitř horniny, když se ochlazuje, což vede k jejímu spojení s tmavými vulkanickými horninami Měsíce.

Měření síry na povrchu Měsíce jsou první svého druhu. Shromážděná data pomohou vědcům lépe porozumět geologické historii Měsíce a jeho formování a vývoji. Polární oblasti Měsíce, kde byla zjištěna vyšší koncentrace síry, by mohly mít odlišné složení a podmínky prostředí ve srovnání s rovníkovými oblastmi.

Zjištění také naznačují, že síra v polárních oblastech mohla vzniknout z tenké měsíční atmosféry nebo ze starých sopečných erupcí a dopadů meteoritů. K určení přesného množství přítomné síry bude nutná další analýza a kalibrace dat z Chandrayaan-3.

Zatímco přistávací modul v současnosti hibernuje lunární nocí, vědci doufají, že po probuzení získají hodnotnější měření. Data shromážděná Chandrayaan-3 přispějí k našemu pochopení geologie Měsíce a připraví cestu pro budoucí průzkum Měsíce a využití zdrojů.

Zdroj: Konverzace