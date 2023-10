Amatérští radiooperátoři používají Eclipse ke studiu účinků ionosféry na rádiové vlny

By

Amatérští rádioví operátoři používají rádiové vlny ke studiu toho, jak zatmění ovlivňují atmosféru. Během celostátních QSO večírků spolupracují amatérští nebo „ham“ radiooperátoři na pozorování a pochopení dopadu zatmění na ionosféru. Ionosféra je vrstva volně plujících iontů kolem Země a zatmění má na tuto vrstvu známý vliv.

Sluneční ultrafialové a rentgenové paprsky během dne srážejí elektrony ze svých kladných protějšků a vytvářejí nabité částice v atmosféře. V noci se tyto částice neutralizují a vracejí do původního stavu. Během zatmění se však tma soustředí do konkrétních oblastí a dočasně neutralizuje část atmosféry. To ovlivňuje, jak se rádiové signály šíří, zejména ty na nižších frekvencích, které se používají pro komunikaci na dlouhé vzdálenosti, jako je řízení letového provozu a vojenská komunikace.

Dr. Nathaniel Frissell, odborný asistent na Scrantonské univerzitě, vysvětluje, že obecně rozumíme tomu, jak atmosféra vypadá v různých denních nebo ročních dobách, ale stále existuje mnoho neznámých o malém a krátkodobém funkce. Tady nastupují radioamatéři.

Během QSO večírků radioamatéři komunikují s co největším počtem stanic v daném časovém období, aby navázali co nejvyšší počet spojení. Tato vysoká hlasitost a použití různých frekvencí pomáhají výzkumníkům identifikovat místa, kde zatmění ovlivňuje rádiový kontakt. Například během úplného zatmění v roce 2017 radiová data ukázala pokles spojení na určité frekvenci, když cesta totality procházela přes jejich středy.

Studium toho, jak změny v ionosféře ovlivňují různé rádiové frekvence, může zlepšit komunikaci pro různé uživatele, jako jsou záchranné složky, lodě na moři a letadla cestující nad polárními oblastmi. Tito uživatelé se pro základní komunikaci spoléhají na nižší frekvence.

Radioamatéři se mohou připojit k projektu HamSCI a přispět svými daty a pozorováními. Mohou si zřídit vlastní provizorní rádiovou stanici a komunikovat s ostatními operátory během zatmění, aby získali cenné informace o účincích ionosféry na rádiové vlny.

Celkově tyto snahy pomáhají zlepšit naše chápání ionosféry a jejího vlivu na rádiovou komunikaci, což umožňuje efektivnější a spolehlivější komunikaci na dlouhé vzdálenosti v různých oblastech.

Zdroje:

– Data strany QSO financovaná NASA

– Dr. Nathaniel Frissell, University of Scranton.