Změna klimatu ohrožuje mimořádnou životnost netopýrů, zjistila studie

Nedávná studie publikovaná v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences naznačuje, že pozoruhodná délka života netopýrů může být ohrožena kvůli rostoucím globálním teplotám. Výzkum, který provedli vědci z University College Dublin a University of Bristol, se zaměřil na hibernační cyklus skupiny volně žijících vrápenců větších.

Vědci zjistili, že výkyvy počasí v období hibernace netopýrů ovlivnily molekulární mechanismus zodpovědný za jejich dlouhý život. Telomery, což jsou kousky DNA, které chrání konce chromozomů, se zkracují při každém dělení buňky. Tento proces zkracování je spojen se stárnutím a nemocemi souvisejícími se stárnutím.

Studie zjistila, že netopýři, kteří se častěji vynořili z hibernace kvůli teplejším podmínkám, měli výrazně kratší telomery ve srovnání s předchozími zimami s nižšími teplotami. Profesorka Emma Teeling z University College Dublin vyjádřila nad těmito zjištěními znepokojení a uvedla, že předpokládaný nárůst globálních teplot může omezit příznivé účinky hibernace u volně žijících netopýrů.

Dr. Megan Power, hlavní autorka studie, sledovala více než 200 volně žijících vrápenců větších během tří zim, aby prozkoumala účinky hibernace na telomery. Výzkum odhalil, že hibernace funguje jako forma omlazení, kdy se telomery během zimního spánku spíše prodlužují než zkracují. Toto prodloužení je pravděpodobně způsobeno expresí enzymu telomerázy, která umožňuje telomerické DNA replikovat se bez poškození.

Závěry studie zdůrazňují potenciální důsledky měnících se klimatických podmínek na dlouhověkou povahu netopýrů. Druhy s dlouhou životností a pomalou reprodukcí, jako jsou netopýři, jsou zvláště náchylné ke změnám životního prostředí. Vědci zdůrazňují, že je důležité pochopit, jak jsou netopýři ovlivněni rychlou změnou klimatu a jak se na ni adaptují.

K prozkoumání role telomerázy při prodlužování telomer během hibernace je zapotřebí další výzkum. Studie zdůrazňuje dopad změny klimatu na ekologii a přežití populací netopýrů a zdůrazňuje potřebu pokračujícího výzkumu a úsilí o zachování ochrany těchto mimořádných tvorů.

– Megan L. Power a kol., Dynamika telomer hibernace v měnícím se klimatu: pohledy od volně žijících vrápenců větších, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin