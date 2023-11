Arktické oteplování zrychluje globální nárůst teploty, je vyžadována naléhavá akce

Průkopnická studie publikovaná v časopise „Earth System Dynamics“ odhalila, že Arktida se otepluje alarmujícím tempem, téměř čtyřikrát rychleji, než je celosvětový průměr. Tento fenomén rychlého oteplování nyní způsobuje, že globální teploty rostou mnohem rychlejším tempem, než jsou referenční hodnoty uvedené v Pařížské dohodě.

Studie vedená profesorkou Julienne Stroeve z University of Manitoba měla za cíl prozkoumat příspěvek Arktidy ke globálnímu oteplování a posoudit, jak rychle se přibližujeme kritickým teplotním prahům stanoveným v Pařížské dohodě – 1.5 stupně Celsia a 2 stupně Celsia.

Výsledky výzkumu naznačují, že pokud by Arktida nezažívala toto zrychlené oteplování, svět by dosáhl nárůstu teploty o dva stupně přibližně o osm let později, než je současná trajektorie. To ukazuje, jak zásadní roli hraje Arktida při zvyšování globální teploty.

K dosažení těchto závěrů tým využil simulace klimatických modelů. Porovnali projekce bez rychlého oteplování Arktidy s modely v reálném světě, což jim umožnilo zjistit rozsah a časovou osu nárůstu teploty. Simulace odhalily, že při absenci arktického oteplování by byly prahy Pařížské dohody překročeny o pět let později (1.5 stupně Celsia) a o osm let později (2 stupně Celsia), než jsou současné projekce.

Profesor Stroeve zdůrazňuje nutnost okamžité akce a uvádí, že se nacházíme v klíčovém desetiletí, kdy by nesnížení emisí nevyhnutelně vedlo k překročení prahové hodnoty 1.5 stupně. Zdůrazňuje význam ochrany arktického ledu a sněhu a zdůrazňuje roli, kterou hraje při regulaci globálních teplot.

Je zásadní zvýšit povědomí o hlubokém dopadu oteplování Arktidy a naléhavosti společného úsilí o zmírnění změny klimatu. Zachování tohoto zranitelného regionu není pouze záležitostí životního prostředí; je zásadní pro blaho naší planety a budoucích generací.

Nejčastější dotazy

Co je Pařížská dohoda?

Pařížská dohoda je mezinárodní smlouva přijatá v roce 2015, jejímž cílem je bojovat proti změně klimatu a snížit emise skleníkových plynů za účelem zmírnění globálního oteplování. Proč je arktické oteplování rychlejší, než je celosvětový průměr?

Arktida se otepluje rychleji díky procesu zvanému arktická amplifikace, kdy mechanismy pozitivní zpětné vazby, jako je tání ledu a sněhu, přispívají k dalšímu oteplování. Jaké jsou důsledky zrychleného oteplování Arktidy?

Zrychlené oteplování Arktidy má za následek úbytek mořského ledu, který narušuje ekosystémy a přispívá ke zvyšování hladiny moří. Také zesiluje extrémní jevy počasí a zhoršuje globální oteplování. Co mohou jednotlivci udělat pro řešení oteplování Arktidy? Snížení osobní uhlíkové stopy, podpora iniciativ v oblasti obnovitelné energie a prosazování politik šetrných ke klimatu může pomoci zmírnit oteplování Arktidy a jeho dopady.