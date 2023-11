Nová socha odhalena na Nossal High School na počest místní legendy

Nossal High School v Berwicku nedávno odhalila pozoruhodnou bronzovou sochu v životní velikosti na počest váženého sira Gustava Nossala AC. Tato nádherná socha, vytvořená mezinárodně uznávanými sochaři Gillie a Marcem, vzdává hold pozoruhodným vědeckým úspěchům sira Nossala, jeho neocenitelnému přínosu pro školu a jeho přístupné a přátelské povaze.

20. listopadu se školní komunita sešla, aby byla svědkem slavnostního odhalení sochy, připomínající trvalý odkaz sira Nossala. Dr. John Inns, prezident školní rady, vyjádřil své potěšení z toho, že socha konečně ožila po několika letech pečlivého plánování a příprav, které začaly již v roce 2019 s cílem připomenout 10leté výročí školy v roce 2020.

Zakládající ředitel Nossal High School Roger Page se podělil o své myšlenky na význam sochy. Page vyzdvihl integrální roli sira Nossala ve školní komunitě a vyjádřil naději, že socha poslouží jako vhodná pocta jejich spojení. Dále zdůraznil, že sir Nossal často navštěvoval školu a věnoval si čas na interakci se studenty, zaměstnanci a návštěvníky. Bronzová socha sedícího sira Nossala bude jako symbol této milované interakce viditelně vystavena u předního vchodu do školy.

Kromě místního uznání je sir Gustav Nossal osobností národního i mezinárodního věhlasu. Sir Nossal, oceněný v roce 2000 Australanem roku, zanechal nesmazatelnou stopu v australské i celosvětové komunitě. Vedle své průlomové práce v oblasti imunologie se věnuje také četným humanitárním snahám. Mezi jeho významné úspěchy patří předseda Globálního programu pro vakcíny a imunizaci ve Světové zdravotnické organizaci a také spolupráce s vakcinačním programem Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Sir Nossal se narodil v Rakousku v roce 1931 a v mladém věku emigroval do Austrálie. Překonal jazykovou bariéru, vynikal akademicky, stal se nejlepším studentem své školy a nakonec získal lékařský titul na University of Sydney. Následně Sir Nossal pokračoval ve svém Ph.D. na univerzitě v Melbourne. Jeho slavná kariéra ho zavedla do proslulého melbournského Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), kde působil jako ředitel v letech 1965 až 1996.

Sir Nossal vyjádřil naději, že socha, spolu s jeho trvalým vlivem ve škole, bude inspirovat budoucí generace k realizaci jejich snů. Připomněl divákům, že Austrálie je zemí velkých příležitostí, a vyjádřil vděčnost a hrdost, že před nimi stojí. Sir Gustav Nossal všechny povzbudil, aby na dobu strávenou na Nossal High School s láskou vzpomínali.

Projekt sochy byl umožněn díky příspěvkům školní komunity a štědrým darům od obchodních dodavatelů, jako jsou PSW Uniforms a Edunet Computers, a také značnému daru od WEHI jako uznání neocenitelného příspěvku sira Gustava Nossala k lékařskému výzkumu a samotná organizace.

-

FAQ

Kdo je sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal je australský vědec a humanitární pracovník rakouského původu. Je proslulý svou prací v oblasti imunologie a významně přispěl k lékařskému výzkumu po celém světě. Sir Nossal obdržel v roce 2000 ocenění Australana roku a působil ve vedoucích pozicích u vážených organizací, jako je Světová zdravotnická organizace a očkovací program Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Proč byla na Nossal High School odhalena socha?

Bronzová socha byla odhalena na Nossal High School na počest úspěchů sira Gustava Nossala, jeho instrumentální role ve školní komunitě a jeho přístupné povahy. Socha slouží jako pocta jeho vědeckým příspěvkům a jeho trvalému vlivu jako zdroj inspirace pro studenty i zaměstnance.

Kdo vytvořil sochu?

Sochu vytvořili mezinárodně uznávaní sochaři Gillie a Marc, známí svým výjimečným talentem a schopností zachytit podstatu a úspěchy významných osobností.