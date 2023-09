Nejstarší objevená dřevěná konstrukce: Pokročilá civilizace předků?

By

Archeologové nedávno učinili převratný objev: nejstarší dřevěná konstrukce, která kdy byla nalezena, stará téměř půl milionu let. Toto zjištění naznačuje, že naši předkové byli mnohem vyspělejší, než se dříve věřilo. Pozoruhodná stavba byla nalezena u vodopádů Kalambo v Zambii poblíž hranic s Tanzanií a je mimořádně zachovalá. Předpokládá se, že je to plošina, chodník nebo vyvýšené obydlí, které udržovalo naše příbuzné nad vodou.

Dřevo nese stopy řezů, což naznačuje, že ke spojení dvou velkých kmenů k vytvoření struktury byly použity primitivní nástroje. Kromě dřevěné plošiny byla na místě objevena také sbírka dřevěného nářadí včetně klínu a kopací tyče. Tento objev zpochybňuje představu, že naši předkové používali dřevo pouze k omezeným účelům, jako je rozdělávání ohňů nebo lov.

Larry Barham, hlavní autor studie a archeolog na univerzitě v Liverpoolu, uvedl, že toto zjištění změnilo jeho vnímání našich předků. Ukázalo se, že mají schopnost přetvářet své okolí a vytvářet něco inovativního. Barham se domnívá, že to svědčí o vysoké úrovni abstraktního myšlení a možná i jazykových dovedností.

Stavba byla náhodným objevem učiněným během vykopávek v roce 2019 poblíž řeky Kalambo, nad vodopádem, který dosahuje výšky 235 metrů. Předpokládá se, že vysoká hladina vody u vodopádů zachovala dřevěnou konstrukci v průběhu staletí. Objevy starověkého dřeva jsou vzácné kvůli jeho tendenci hnít, aniž by za sebou zanechaly mnoho stop pro budoucí generace.

K přesnému určení stáří struktury použili vědci novou metodu zvanou luminiscenční datování, která měří, kdy byly minerály naposledy vystaveny slunečnímu záření. To odhalilo, že struktura je stará nejméně 476,000 700,000 let, což předcházelo vývoji Homo sapiens. V této oblasti byly nalezeny zkameněliny Homo heidelbergensis, lidského příbuzného, ​​staré 200,000 XNUMX až XNUMX XNUMX let.

Tento objev zpochybňuje převládající přesvědčení, že lidští předci byli kočovníci. Poloha stavby v blízkosti vodopádů, které poskytovaly spolehlivý zdroj vody, naznačuje, že mohla sloužit jako trvalé obydlí. Tato hypotéza však zatím nebyla prokázána a je potřeba další výzkum.

Celkově tento neuvěřitelný nález ukazuje nesmírné schopnosti a vynalézavost našich předků. Poskytuje důkazy o jejich pokročilém myšlení, plánovacích schopnostech a vytváření dosud nevídaných struktur. Objev vyvolává zajímavé otázky o vývoji raných civilizací a zdůrazňuje potřebu dalšího zkoumání a studia naší vzdálené minulosti.

