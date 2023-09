Čínská mise Čchang-e-4 odhaluje tajemství Měsíce

By

Čínská mise Chang'e-4 poskytla převratný pohled na záhady Měsíce. Mise, kterou provedl Čínský národní vesmírný úřad (CNSA), dosáhla historického milníku přistání na odvrácené straně Měsíce v roce 2018. Od té doby kosmická loď pořizuje pozoruhodné snímky a získává vzorky minerálů, čímž vrhá světlo na Měsíc. geologická historie.

Výsledky mise Chang'e-4 byly nedávno zveřejněny v Journal of Geophysical Research: Planets. Analýza odhalila, že horních 130 stop (40 m) měsíčního povrchu se skládá z několika vrstev prachu, půdy a rozbitých hornin. Vědci také pod tímto povrchem objevili pět zřetelných vrstev měsíční lávy, která se před miliardami let rozšířila po krajině.

Odborníci se domnívají, že Měsíc vznikl před 4.51 miliardami let, když se objekt velikosti Marsu srazil se Zemí a výsledkem bylo odlomení úlomku. Následujících 200 milionů let zažil Měsíc různé dopady vesmírného odpadu, které na jeho povrchu vytvořily trhliny. Stejně jako Země obsahoval měsíční plášť kapsy roztaveného magmatu, které prosakovalo do trhlin v důsledku sopečných erupcí.

Nová data z Chang'e-4 však odhalují, že vulkanická aktivita na Měsíci v průběhu času postupně klesala. Čím blíže byla sopečná hornina k povrchu Měsíce, tím byla tenčí, což naznačuje, že se Měsíc ochlazuje a stává se geologicky neaktivní.

Zatímco se předpokládá, že vulkanická aktivita ustala před jednou miliardou až 100 miliony let, vědci, včetně astrogeologického experta Jianqinga Fenga, spekulují, že hluboko pod měsíčním povrchem může být stále skryté magma.

Tato průkopnická mise představuje jen začátek dalšího průzkumu a mapování geologických rysů Měsíce pomocí mise Chang'e-4. Dosavadní objevy poskytují cenné poznatky o minulosti Měsíce a přispívají k našemu pochopení historie sluneční soustavy.

