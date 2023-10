The Whisper of Pando: Poslech třesoucího se obra

By

Starověký a rozlehlý Pando, jediný strom se 47,000 100 stonky vyrůstajícími ze sdíleného kořenového systému o rozloze více než 12,000 akrů v Utahu, je jedním z největších živých organismů na Zemi. S historií, která může trvat 6,000 XNUMX let, tato kolosální třesoucí se osika nashromáždila přes XNUMX XNUMX metrických tun života. Nyní, díky nahrávkám vydaným letos, máme možnost poslechnout si tento skvostný strom tak, jak to nebylo dosud možné.

Zvukový umělec Jeff Rice, pozvaný Friends of Pando, umístil hydrofon do prohlubně u základny větve a nechal jej dosáhnout až ke kořenům stromu. Ke svému překvapení zaslechl slabý zvuk, který zesílil během bouřky a zachytil děsivé tiché dunění. Zvuk, jak vysvětluje Rice, je výsledkem milionů listů vibrujících stromem, procházejících větvemi a do země.

S využitím těchto nahrávek hodlá Friends of Pando využít zvuk ke zmapování složité sítě kořenů pod povrchem. Lance Oditt, zakladatel Friends of Pando, vidí potenciál zvuku nejen poskytovat krásné a zajímavé sluchové zážitky, ale také poskytovat neocenitelné informace o zdraví Panda a jeho okolního prostředí. Tyto zvuky slouží jako záznam místní biologické rozmanitosti a nabízejí základní linii, kterou lze měřit se změnami životního prostředí.

Tento inovativní přístup k pochopení Pando může pomoci osvětlit různé aspekty této prastaré entity. Prostřednictvím shromážděných dat lze provést další studie o pohybu vody, vztahu mezi větvemi, koloniemi hmyzu a hloubkou kořenů. Cílem těchto výzkumů je odhalit více o ekosystému obklopujícím Pando, který je stále více ohrožen kvůli lidské činnosti a úbytku predátorů, kteří drží populace býložravců pod kontrolou.

Nahrávky Pandova šepotu byly představeny na 184. setkání Americké akustické společnosti a slouží jako svědectví o tom, jak je důležité naslouchat tajemstvím tohoto chvějícího se obra, než se ztratí.

Zdroje: The Guardian, Friends of Pando