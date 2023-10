Nový zdroj energie: sklizeň elektřiny z molekulárního pohybu

By

Vědci objevili slibný nový přístup k výrobě elektřiny využitím pohybu molekul. Zatímco technologie vlnové energie se již osvědčila jako účinný zdroj výroby energie, vědci nyní zjistili, že i molekuly v klidu mají vlastní energii, kterou lze využít.

V článku publikovaném v APL Materials vědci testovali zařízení pro sběr molekulární energie, které zachycuje energii z přirozeného pohybu molekul v kapalině. Ponořením nanopolí piezoelektrického materiálu do kapaliny byli vědci schopni převést pohyb kapaliny na stabilní elektrický proud. Tento průlom má potenciál produkovat značné množství energie vzhledem k obrovskému množství vzduchu a kapalin na Zemi.

Zařízení využívá oxid zinečnatý, piezoelektrický materiál, který při pohybu generuje elektrický potenciál. Vědci přirovnali pohyb vláken oxidu zinečnatého k vlnění mořských řas v oceánu. Výhodou tohoto zařízení je, že se nespoléhá na žádné vnější síly, což z něj dělá převratný čistý zdroj energie. Otevírá možnost generování elektrické energie molekulárním tepelným pohybem kapalin, který se zásadně liší od tradičního mechanického pohybu.

Aplikace této technologie jsou široké. Může být použit k napájení nanotechnologií, jako jsou implantovatelné lékařské přístroje. Zařízení lze také zvětšit na generátory plné velikosti pro výrobu energie v kilowattovém měřítku. Výzkumníci již pracují na zlepšení hustoty energie zařízení testováním různých kapalin, vysoce výkonných piezoelektrických materiálů a nových architektur zařízení.

Tento převratný výzkum poskytuje vzrušující cestu pro výrobu elektřiny, která nezávisí na konvenčních externích zdrojích, jako je větrná, vodní nebo solární energie. Schopnost využít vlastní energii molekul otevírá nové možnosti pro udržitelná a čistá energetická řešení v budoucnosti.

Zdroje:

– APL materiály – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Media Relations ve společnosti AIP – [chráněno e-mailem]

– Autoři Afiliace: East Eight Energy Co. Ltd.; Univerzita Nankai