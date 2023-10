První oficiální hvězdná párty v Hanle Dark Sky Reserve poskytuje jedinečný zážitek pro amatérské astronomy

By

Indian Institute of Astrophysics (IIA) ve spolupráci s Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, uspořádal první oficiální hvězdnou párty pro zkušené amatérské astronomy. Akce se konala v Hanle Dark Sky Reserve ve východním Ladakhu od 12. do 15. října. Hanle, domov indické astronomické observatoře, nabízí temnou oblohu a suché počasí, které je ideální pro pozorování nebeských objektů.

Rezervace Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) má jednu z nejtmavších obloh v Indii a pokrývá oblast o poloměru přibližně 22 km. Rezervace byla založena UT Ladakh, aby zachovala nedotčenou temnou oblohu a kontrolovala umělé světelné znečištění. Podporuje nejen astronomický výzkum, ale také astroturistiku a přispívá k socioekonomickému rozvoji místních vesnic.

Hvězdné párty se zúčastnilo asi 30 amatérských astronomů, kteří si přinesli své teleskopy a fotoaparáty, aby zachytili krásu noční oblohy bez rušení světelným znečištěním. Ajay Talwar, oceněný astrofotograf, zdůraznil důležitost tmavé oblohy pro pozorování slabých objektů a pořizování detailních fotografií. Zdůraznil, že určité astronomické jevy, jako je False Dawn a Zodiacal Light, lze pozorovat pouze z Hanle kvůli jeho temnotě.

Jedním z vrcholů hvězdné party byla příležitost být svědkem a fotografovat Zodiacal Light, což je slabé sluneční světlo rozptýlené prachem v rovině sluneční soustavy. Účastníci mohli tento jev pozorovat dvě po sobě jdoucí noci.

Akce přilákala účastníky z různých míst po celé Indii, včetně Bangalore, Chennai, Dillí, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep a Mumbai. Sudhash Natarajan z Bangalore Astronomical Society zmínil, jak Hanleho obloha Bortle-1, označená jako nejtmavší úroveň, umožnila pozorovat nejasné slabé galaxie. Vyjadřoval své nadšení z toho, že se do Hanle každoročně vrací.

Kromě hvězdné party poskytla IIA s financováním z UT Ladakh vybraným vesničanům v rezervaci 24 malých dalekohledů a vycvičila je jako velvyslance astronomie. Tato iniciativa si klade za cíl zapojit a vzdělávat místní komunitu o astronomii a dále zvýšit potenciál astroturistiky Hanle.

Ředitelka IIA, prof. Annapurni Subramaniam, vyjádřila své uspokojení nad sdílením jedinečné oblohy HDSR s astronomickými nadšenci a pochválila školení místních komunit jako astronomických ambasadorů pro turisty.

Celkově první oficiální hvězdná párty v Hanle Dark Sky Reserve poskytla amatérským astronomům příležitost zažít panenskou temnou oblohu a detailně zachytit nebeské objekty. Úspěch akce zdůraznil potenciál Hanle jako vyhledávané destinace pro nadšence astronomie v Indii i mimo ni.

Definice:

– Indický institut astrofyziky (IIA): Organizace, která provádí výzkum v různých oblastech astrofyziky a astronomie v Indii.

– Oddělení ochrany divoké zvěře, UT Ladakh: Oddělení odpovědné za ochranu a zachování volně žijících živočichů na území Unie v Ladaku.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Oblast o poloměru přibližně 22 km kolem Hanle, která byla označena jako rezervace tmavé oblohy pro kontrolu světelného znečištění a zachování tmavé oblohy pro astronomický výzkum a astroturistiku.

– False Dawn: Jev pozorovaný před úsvitem, kdy se zdá, že obloha je osvětlená, i když slunce ještě nevyšlo.

– Zodiakální světlo: Slabé sluneční světlo rozptýlené prachem v rovině sluneční soustavy, viditelné na tmavé obloze před úsvitem nebo po západu slunce.

– Bortle Scale: Číselná stupnice, která měří temnotu noční oblohy, přičemž Bortle-1 je nejtmavší úroveň.

– Astronomičtí velvyslanci: Vesničané v rezervaci Hanle Dark Sky Reserve, kteří byli vyškoleni k tomu, aby vzdělávali a vedli turisty v činnostech souvisejících s astronomií.

Zdroje: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.