Starobylé dřevěné klády odhalují pokročilé dovednosti raných lidí

By

Archeologové objevili v Zambii prastaré dřevěné klády, které zpochybňují předchozí předpoklady o schopnostech raných lidí. Zjištění publikovaná v časopise Nature naznačují, že lidé z doby kamenné stavěli stavby před téměř půl milionem let, což naznačuje úroveň inteligence a představivosti, která byla dříve neznámá.

Výzkumný projekt Deep Roots of Humanity Liverpoolské univerzity vykopal a analyzoval starověké dřevo. Profesor Larry Barham, vedoucí projektu, prohlásil, že tento objev změnil jeho chápání raných lidských předků. Věří, že tito starověcí lidé využili své dovednosti a kreativitu, aby postavili něco nového a velkého ze dřeva.

Vědci také našli staré dřevěné nástroje, včetně kopacích tyčí, ale nejvíce vzrušujícím objevem byly dva kusy dřeva, které do sebe zapadaly v pravém úhlu. K vyřezávání zářezů do kmenů se používaly kamenné nástroje, které umožňovaly jejich konstrukční spojení. Analýzou vrstev země, ve kterých bylo dřevo pohřbeno, tým určil, že je přibližně 476,000 XNUMX let staré.

Předchozí důkazy o lidském používání dřeva byly omezeny na rozdělávání ohně a výrobu jednoduchých nástrojů. Tento objev zpochybňuje představu, že raní lidé vedli čistě kočovný život, a ukazuje, že byli schopni složitější konstrukce.

Účel těchto dřevěných konstrukcí zůstává nejasný. Velikost klád napovídá, že sloužily k vybudování něčeho podstatného, ​​možná plošiny pro přístřešek nebo stavby u řeky pro rybolov. Bez úplnějších důkazů je však obtížné určit přesnou povahu těchto staveb nebo druhy starověkých lidí, kteří je postavili.

Dřevěné artefakty byly převezeny do Spojeného království k analýze a konzervaci. Jakmile to bude dokončeno, budou vráceny do Zambie k zobrazení. Doufáme, že tyto objevy obohatí sbírky a osvětlí tradici zpracování dřeva v Zambii a dávné lidské interakce s prostředím.

Zdroj: BBC News