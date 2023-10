Grónský ledovec může být odolnější vůči globálnímu oteplování, než se dříve myslelo

By

Nová studie zveřejněná nedávno naznačuje, že grónský ledový příkrov může být odolnější vůči globálnímu oteplování, než se dříve předpokládalo. Vědci zjistili, že ledový příkrov pomalu reaguje na oteplování způsobené člověkem, což znamená, že snížení emisí skleníkových plynů během několika příštích století by mohlo zabránit jeho tání.

Studie, kterou provedli vědci z Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů a Norské arktické univerzity, použila počítačové modely k simulaci potenciálních účinků různých teplotních scénářů na ledový příkrov. Došli k závěru, že i když jsou dočasně překročeny kritické teplotní prahy, stále by bylo možné zabránit bodu zvratu, který by vedl k výraznému vzestupu hladiny moří během stovek tisíc let.

Vědci však zdůrazňují, že to neznamená, že by se úsilí v boji proti změně klimatu mělo zmírnit. Uvádějí, že snižování emisí skleníkových plynů a řešení globálního oteplování je i nadále zásadní a naléhavé. Studie zdůrazňuje, že je důležité stabilizovat globální teploty maximálně o 1.5 stupně Celsia nad předindustriální úrovní, aby se zabránilo dalšímu tání ledovce.

Grónský ledovec pokrývá asi 80 % největšího ostrova světa a v současnosti přispívá ke zvyšování hladiny moří. Pokud by úplně roztál, hladina globálních moří by stoupla asi o 24 stop, což by mělo zničující následky pro pobřežní města po celém světě.

Tato studie poskytuje naději, že pokud budou přijata okamžitá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, lze se vyhnout nejhoršímu scénáři kolapsu ledovce a drastickému zvýšení hladiny moří. Načasování snižování emisí je však zásadní, protože zpoždění o více než několik století by stále mohlo vést k výraznému zvýšení hladiny moří.

Závěrem lze říci, že ačkoli studie naznačuje, že grónský ledový příkrov může být odolnější vůči globálnímu oteplování, podtrhuje potřebu naléhavých opatření k řešení změny klimatu a minimalizaci rizik spojených s táním ledových příkrovů.

