V roce 1915 Albert Einstein představil svou teorii obecné relativity, která změnila naše chápání vesmíru. Místo toho, aby považoval prostor a čas za pevné entity, Einstein navrhl, aby byly dynamické a protkané hmotou a světlem. Jeho rovnice vysvětlovaly, jak hmota zakřivuje a deformuje časoprostor, což ovlivňuje pohyb hvězd, galaxií a světla.

Ale můžeme si být jisti, že Einsteinovy ​​rovnice jsou vždy platné? Existují situace, kdy by mohly být porušeny, nebo kdy by rovnice navržené matematikem 18. století Leonhardem Eulerem potřebovaly úpravu? To je otázka, kterou vědci zkoumali, zejména s ohledem na záhady, které v našem vesmíru stále existují.

Jednou z těchto záhad je temná hmota, typ hmoty, kterou nelze detekovat současnými dalekohledy. Ve 1930. letech XNUMX. století Fritz Zwicky pozoroval, že ve vesmíru je pětkrát více hmoty, než jsme dokázali detekovat. Tuto neviditelnou záležitost nazval „temná hmota“. Vědci nebyli schopni identifikovat částice temné hmoty ani pochopit jejich chování. Mohla by temná hmota podléhat jiným silám než běžná hmota, což by zpochybnilo Eulerovu rovnici?

Další záhadou je pozorování, že expanze vesmíru se zrychluje, v rozporu s tím, co předpovídá Einsteinova teorie. Vědci se stále snaží pochopit příčinu tohoto chování. Existuje jiná „temná“ látka s odpudivou gravitací? Nebo není Einsteinova teorie gravitace použitelná ve velmi velkých měřítcích? Tyto záhady poskytují motivaci pro testování zákonů navržených Einsteinem a Eulerem.

Vědci zkoumali chování gravitace na obrovské vzdálenosti ve vesmíru. Identifikovali znak modifikované gravitace nazývaný „gravitační skluz“. Podle Obecné teorie relativity by světlo a hmota měly zažívat stejný ohyb při cestování pokřiveným časoprostorem. Porovnáním způsobu, jakým galaxie padají do gravitačních vrtů a jak se světlo z těchto galaxií odklání, mohou vědci určit, zda došlo ke gravitačnímu skluzu.

Pokud je však detekován gravitační skluz, je obtížné určit, zda je to způsobeno úpravou Einsteinových zákonů nebo úpravou Eulerovy rovnice. K rozlišení mezi těmito dvěma musí vědci změřit efekt známý jako „gravitační červený posuv“, který lze provést pomocí teleskopů, jako je Dark Energy Spectroscopic Instrument a Square Kilometer Array.

V nedávné studii publikované v Nature Astronomy vědci došli k závěru, že samotné měření gravitačního skluzu nemůže určit, zda došlo k úpravě Einsteinových zákonů nebo Eulerovy rovnice. Nicméně měřením gravitačního rudého posuvu by mohlo být možné toto rozlišení provést. Výzva spočívá ve skutečnosti, že teleskopy mohou měřit pouze kolektivní pohyb galaxií, které obsahují normální hmotu i temnou hmotu. V tomto scénáři je obtížné rozlišit účinky temné hmoty a modifikované gravitace.

Gravitační rudý posuv, který je ovlivněn výhradně časovým zkreslením, poskytuje způsob, jak přímo zkoumat gravitační potenciál. Když světlo unikne gravitačnímu potenciálu, jeho barva se posune směrem k červené, což indikuje gravitační červený posuv. Tento efekt je odlišný od gravitační čočky, která je způsobena jak prostorovými, tak časovými deformacemi.

Závěrem lze říci, že zkoumání platnosti Einsteinových a Eulerových rovnic je zásadní snahou porozumět záhadám našeho vesmíru. Zatímco měření gravitačního skluzu nemusí poskytnout definitivní odpověď, měření gravitačního červeného posuvu by mohlo pomoci rozlišit mezi modifikacemi Einsteinovy ​​gravitace a Eulerovy rovnice. Další pokrok v dalekohledech a pozorovacích technikách umožní vědcům odhalit skutečnou povahu gravitace a vesmíru.

