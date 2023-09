Flexibilita chování usnadňuje rychlé rozšiřování dosahu v kleštích s velkým ocasem

By

Vědci z Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara a University of Rochester zjistili, že chraplák velký, ptačí druh, který rychle rozšiřuje svou populaci po celé Severní Americe, vděčí za svůj úspěch svému chování. Vědci zjistili, že chraplák velký zvětšil svou šířku stanoviště a přizpůsobil se životu ve více městských, vyprahlých prostředích, na rozdíl od jejich nejbližšího příbuzného, ​​chrapkáče.

Studie založená na občanských vědeckých pozorováních výskytu ptáků v letech 1979 až 2019 odhalila, že chřástal velký se nepřestěhoval pouze do nových stanovišť, která odpovídala jejich dřívějším požadavkům, ale aktivně rozšiřovali svůj rozsah změnou svých stanovištních preferencí. Naopak, gracles čluny pouze posunuly svůj areál mírně na sever v reakci na změnu klimatu.

Výzkumníci také zkoumali roli chování ve schopnosti chrastavců velkoocasých přizpůsobit se novým stanovištím. Zjistili, že populace na okraji rozsahu vykazovala větší flexibilitu a vytrvalost ve srovnání s populací bez okraje. Vědci spekulují, že vytrvalost umožňuje jednotlivcům najít řešení problémů v nových prostředích, zatímco variabilita flexibility v rámci populace zvyšuje šance na úspěšnou expanzi.

Zjištění zdůrazňují důležitost flexibility a vytrvalosti při usnadňování rychlého rozšíření rozsahu a naznačují, že pochopení toho, jak se druhy, jako jsou gracles velké, přizpůsobují novému prostředí, by mohlo poskytnout pohled na pomoc ubývajícím druhům vyrovnat se se změnami životního prostředí.

Zdroj: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)