Simulace dlouhodobé migrace radionuklidů v rozbitých horninách pomocí geotechnického modelování odstředivek

Vědci z Zhejiang University vyvinuli novou metodu pro simulaci transportu radionuklidů nebo kontaminantů skrz drobnou rozbitou žulu pomocí geotechnického modelování odstředivek. To je zvláště důležité pro pochopení dlouhodobých problémů dopravy ve velkých prostorových a dlouhých časových měřítcích. Hlubinné geologické ukládání je široce přijímaný způsob nakládání s radioaktivními odpady, existuje však riziko potenciálních úniků nebo změn v geologickém prostředí, které by mohly vést k migraci radionuklidů do biosféry.

Tradiční metody terénního monitorování nebyly dostatečné k řešení těchto dlouhodobých problémů s dopravou. Vědci však využili možnosti technologie 3D tisku k vytvoření jedinečného konstrukčního návrhu pro rozbité vzorky hornin s nastavitelnou propustností. Kombinací toho s uzavřeným kontrolním zařízením byli schopni provádět experimenty s normální gravitací i hypergravitací, aby vyhodnotili bariérový výkon rozbitých hornin s nízkou propustností.

Hypergravitační experiment byl původně používán k simulaci transportu kontaminantů v půdách, ale jeho účinky na rozbité horniny zůstaly neznámé. K vyplnění této mezery ve znalostech použili vědci 3D vytištěný model sítě zlomenin a experiment s hypergravitací. Výsledky ukázaly, že tato metodika by mohla úspěšně vyhodnotit dlouhodobou bariérovou výkonnost málo propustných puklin.

Tento průlom má významné důsledky pro oblast hlubinného geologického ukládání. Vědci doufají, že jejich zjištění budou inspirovat k dalšímu zkoumání potenciálu hypergravitačních experimentů a 3D tištěných zlomových sítí při posuzování dlouhodobé životaschopnosti metod likvidace. Tento výzkum otevírá nové možnosti pro studium transportu radionuklidů nebo kontaminantů v puklinových horninách a zlepšení bezpečnosti hlubinného geologického ukládání jaderného odpadu.

