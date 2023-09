Význam plynu při dýchání galaxií

By

Plyn hraje zásadní roli v životním cyklu galaxií. Zatímco hvězdy a galaxie byly dlouho středem zájmu astronomických pozorování, teprve nedávno byli vědci schopni vidět a lépe pochopit významný vliv plynu na formování a vývoj těchto kosmických struktur.

Termín „plyn“ odkazuje na mezihvězdné médium, které lze nalézt mezi galaxiemi, stejně jako na cirkumgalaktický plyn, který těsně obklopuje galaxii. Tyto termíny používají astronomové k popisu různých oblastí plynu, ale neexistuje mezi nimi žádná přesná hranice.

Astronomové začali odhalovat spletitý tok plynu mezi galaxiemi, jejich cirkumgalaktickým prostředím a mezigalaktickým prostředím. Toto proudění hraje zásadní roli při regulaci tvorby hvězd, protože neustálé dýchání plynu je nezbytné pro zrod nových hvězd. Když toto proudění ustane, ustane i tvorba hvězd.

Proces dýchání galaxií zahrnuje souhru mezi hvězdami, gravitací a teplotou a hustotou plynu. Když se vesmír formoval, plyn se shromažďoval v galaxiích a dal vzniknout hvězdám. Jak hvězdy umírají, vyvrhují plyn zpět do okolního prostoru, který je zpočátku horký a difúzní. Jak však plyn opouští galaxii, ochlazuje se a zvyšuje se jeho hustota. To umožňuje gravitaci vtáhnout plyn zpět do galaxie, kde se může zhroutit a vytvořit nové hvězdy.

Astronomům se od 1960. let XNUMX. století podařilo pozorovat proudění plynu do a z galaxií pomocí světla ze vzdálených kvasarů. Zjistili, že cirkumgalaktický plyn v blízkosti galaxií má vyšší metalicitu, což naznačuje, že je to výsledek plynu vypuzovaného hvězdami. Plyn v cirkumgalaktickém prostředí také působí jako zdroj paliva pro tvorbu hvězd v galaxiích.

Rozsáhlé průzkumy odhalily, že plyn v cirkumgalaktickém prostředí je až 1,000krát hustší než plyn nalezený v mezigalaktickém prostředí. Teplota tohoto plynu se pohybuje od 10,000 1 do XNUMX milionu Kelvinů, díky čemuž je teplejší i chladnější než mezigalaktický plyn. Studium plynu proudícího dovnitř je však náročné, protože signály se překrývají signály ze samotných galaxií.

Příčina unikajícího plynu, který je snadněji pozorovatelný, zůstává nejistá. Mohlo by to být důsledkem supernov, hvězdných větrů nebo dokonce zpětné vazby černé díry. Nicméně, bez ohledu na konkrétní příčinu, tok plynu nakonec ustane, což vede k uhašení tvorby hvězd v galaxiích. Jakmile se galaxie dostane do klidu, již nebude tvořit hvězdy a bude mít červenou barvu.

I když je stále co učit o galaktickém dýchání, simulace poskytují astronomům užitečné poznatky. Simulace FIRE například modeluje formování a vývoj galaxií v průběhu miliard let, což umožňuje výzkumníkům vizualizovat tok plynu dovnitř a ven z těchto kosmických struktur.

Závěrem lze říci, že plyn je životně důležitou součástí procesu dýchání galaxií. Pochopení role plynu při tvorbě hvězd a životním cyklu galaxií je zásadní pro pochopení původu hvězd, planet a dokonce i života samotného.

