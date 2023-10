Zrození nové planety: Důkazy o planetární srážce zjištěné ve vzdálené hvězdné soustavě

By

Astronomové potenciálně detekovali následky masivní kolize dvou obřích planet ve vzdáleném hvězdném systému. Srážka, pokud se potvrdí, by mohla poskytnout jedinečnou příležitost být svědkem zrodu nové planety a získat vhled do procesu vzniku planet.

V prosinci 2021 astronomové pozorovali jinak obyčejnou hvězdu podobnou Slunci, známou jako ASASSN-21qj, která zažívá neobvyklé blikání a stmívání. I když tyto jevy nejsou neobvyklé a jsou obvykle připisovány průchodu materiálu mezi hvězdou a Zemí, amatérský astronom Arttu Sainio poukázal na to, že emise infračerveného světla z hvězdy se dva a půl roku před hvězdou zvýšily asi o 4 %. událost stmívání.

Na základě těchto pozorování vědci navrhují, že blikání a stmívání lze vysvětlit kataklyzmatickou srážkou mezi dvěma planetami. Předpokládá se, že obří dopady této povahy jsou běžné v závěrečných fázích formování planet a mohou významně ovlivnit velikosti, složení a oběžné dráhy planet v systému.

Srážka by uvolnila obrovské množství energie a vytvořila horkou, zářící hmotu materiálu, která byla stokrát větší než původní planety. Toto rozšířené planetární těleso, pozorované pomocí vesmírného dalekohledu NASA WISE, se v průběhu milionů let postupně ochlazovalo a zmenšovalo a potenciálně vytvořilo zcela novou planetu.

Náraz by také vytvořil oblaky trosek, z nichž některé by se vypařily a zkondenzovaly na led a skalní krystaly. Tyto oblaky mohly procházet mezi ASASSN-21qj a Zemí, což by způsobilo nepravidelné stmívání hvězdy.

Pokud je interpretace těchto událostí správná, studium tohoto hvězdného systému by mohlo poskytnout cenné poznatky o mechanismech formování planet. Z dosud provedených omezených pozorování vědci vyvodili, že srážející se planety byly několikrát hmotnější než Země, což je potenciálně srovnatelné velikostí s Uranem a Neptunem. Kromě toho byla teplota tělesa po nárazu odhadnuta na přibližně 700 °C, což naznačuje přítomnost prvků s nízkými teplotami varu, jako je voda.

Tento objev otevírá nové okno do pochopení planetárních kolizí a zrodu nových světů. Studiem následků takových událostí mohou vědci odhalit zásadní informace o procesech, které utvářejí náš vesmír.

Zdroje:

– [Zdroj 1 – Název zdroje 1]

– [Zdroj 2 – Název zdroje 2]