Nová nebeská potěšení, na která se můžete těšit v listopadu 2023

Listopad má být vzrušujícím měsícem pro hvězdáře a milovníky nebeských zázraků. Dechberoucí přehlídku hvězd a astronomických událostí čeká zejména indický subkontinent. Ať už jste amatérský astronom nebo se prostě jen bavíte žasnout nad krásou noční oblohy, zde jsou některé nadcházející události, které si nechcete nechat ujít.

1. Opozice Jupitera – 2.-3. listopadu: Staňte se svědky toho, jak největší planeta v naší sluneční soustavě je nejjasnější, když se Jupiter dostane do opozice. K tomuto jevu dochází, když je Jupiter umístěn přímo naproti Zemi, takže je viditelný po celou noc. Ujistěte se, že tento působivý pohled stihnete před východem slunce.

2. Meteorický roj Jižní Tauridy – 5. – 6. listopadu: Připravte se na roj meteorů, až Jižní Tauridy dosáhnou svého vrcholu. S potenciálem produkovat až pět meteorů za hodinu, tato událost slibuje, že bude fascinující pohled pro ty, kteří mají to štěstí, že budou svědky.

3. Konjunkce Měsíce a Venuše – listopad: Podívejte se na východní obzor ve 2:55 EST, abyste byli svědky konjunkce Měsíce a Venuše. Když Měsíc přechází před Venuší, jeho jas bude dočasně zablokován, což vytvoří jedinečný nebeský okamžik.

4. Meteorický roj Severní Tauridy – 11.–13. listopadu: Připravte se na oslnění ohromujícím představením, kdy meteorický roj Severní Tauridy zaplní noční oblohu. Nejlepší čas pro zachycení této podívané je kolem půlnoci, kdy je osvětlení Měsíce sníženo, což umožňuje optimální pozorovací podmínky.

5. Meteorický roj Leonid – 18. listopadu: Poznamenejte si do kalendáře vrchol meteorického roje Leonid 18. listopadu. Pod bezměsíčnou oblohou můžete být svědky až 15 meteorů za hodinu v pozdních hodinách 17. listopadu. ranních hodinách 18. listopadu.

6. Bobří Měsíc v úplňku – 27. listopadu: Jak se měsíc chýlí ke konci, nezapomeňte 27. listopadu dávat pozor na Bobří Měsíc v úplňku. S maximálním osvětlením ve 4:16 EST bude tento zářivý displej okouzlujícím způsobem, jak konec měsíce.

Popadněte tedy svůj dalekohled nebo dalekohled a připravte se na nebeské dobrodružství v listopadu 2023. Nenechte si ujít tyto strhující astronomické události, které vás zanechají v úžasu nad obrovskými divy vesmíru.

FAQ

– Co je opozice?

Opozice je termín používaný v astronomii k popisu uspořádání planety, jako je Jupiter, přímo naproti Zemi při pohledu ze Slunce. Tato poloha umožňuje optimální viditelnost a jas.

– Co je to meteorický roj?

Meteorický roj nastává, když Země prochází zbytky komety nebo asteroidu, což má za následek zvýšený počet meteorů vstupujících do naší atmosféry. Tyto meteory se objevují jako pruhy světla po noční obloze.

– Co je konjunkce Měsíce a Venuše?

Konjunkce je, když se na noční obloze objeví dvě nebeská tělesa blízko sebe. V tomto případě se Měsíc a Venuše vyrovnají a vytvoří ohromující vizuální zobrazení.

– Proč je bobří Měsíc v úplňku významný?

Beaver's Moon je název pro úplněk v listopadu. Tento měsíc tradičně signalizoval čas nastražení pastí na bobry, než vody zamrzly, odtud název. Je to jedno z mnoha jedinečných jmen, která se dávají úplňkům během roku.