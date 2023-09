Budoucnost vesmírného průzkumu: Rozhovor s Ericem Iansonem z NASA

By

V nadcházející přednášce nazvané „Planety a asteroidy a měsíce... oh my!“ bude Eric Ianson, zástupce ředitele Divize planetární vědy v ústředí NASA, diskutovat o nejnovějších a nejzajímavějších snahách NASA v oblasti průzkumu vesmíru. To zahrnuje sběr vzorků z povrchu Marsu, ukázku planetární obrany záměrným nárazem kosmické lodi do asteroidu a průzkum Jupiterova měsíce Europa a jeho ledem pokrytého oceánu.

Milníky, kterých mohou mladí lidé očekávat, že budou během svého života svědky v oblasti průzkumu vesmíru, je obtížné předvídat, protože technologie se rychle vyvíjí a zájmy se mění. Existují však určité trendy, které lze identifikovat. Návrat lidí na Měsíc a případné přistání astronautů na Marsu jsou na obzoru. Robotické mise na různé planety, měsíce a malá tělesa ve sluneční soustavě budou pokračovat se zaměřením na destinace, jako je Jupiterův měsíc Europa, Saturnův měsíc Titan a Uran. Dojde také k pokroku v identifikaci obyvatelných světů mimo naši sluneční soustavu.

Role NASA při dosahování dalších velkých vesmírných průlomů je zásadní, i když soukromé společnosti jako SpaceX hrají stále důležitější roli ve vesmírných cestách. Zatímco soukromé společnosti mají obchodní motivaci, NASA je financována k dosažení konkrétních vědeckých, výzkumných nebo technologických cílů. Spolupráce s průmyslem je běžná, ale existují případy, kdy NASA vyvíjí specializované přístroje nebo kosmické lodě interně, jako jsou vozítka Mars a kosmická loď Europa Clipper.

Nedávný úspěch indického vesmírného programu přistání na jižním pólu Měsíce je chvályhodný. NASA si váží mezinárodní spolupráce a uznává důležitost sdílení dat z misí ve prospěch vědeckých objevů. Povzbuzují své mezinárodní kolegy, aby udělali totéž a podporovali mírový průzkum vesmíru.

Když se Eric Ianson zeptal na svůj oblíbený film nebo televizní pořad o vesmíru nebo průzkumu vesmíru, zmínil několik oblíbených, včetně „Apollo 13“, „Marťan“ a „Impérium vrací úder“. Nakonec si však jako svůj nejlepší výběr vybral „The Right Stuff“. Film vykresluje příběh původních astronautů Mercury Seven a zachycuje představy a výzvy vesmírného cestování v době, kdy přecházelo ze sci-fi do reality.

Přednáška Erica Iansona Wilder Penfield Lecture je naplánována na 13. listopadu v 4:XNUMX v The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definice:

NASA – Národní úřad pro letectví a vesmír, civilní vesmírná agentura Spojených států odpovědná za průzkum a výzkum vesmíru v zemi.

Mars Exploration Program – Program NASA zaměřený na průzkum Marsu, včetně studia planetárního klimatu, geologie a potenciálu pro podporu života.

Radioisotope Power Systems Program – Program NASA, který vyvíjí a udržuje používání radioizotopových energetických systémů, které poskytují elektřinu pro mise do hlubokého vesmíru pomocí tepla generovaného rozpadem radioaktivních izotopů.

Planetární obrana – Studium a vývoj metod ochrany Země před potenciálními dopady asteroidů nebo komet.

Europa – Jeden z Jupiterových měsíců, o kterém se předpokládá, že má pod svou ledovou kůrou podpovrchový oceán kapalné vody.

Komerční lunární užitečné služby – Program, jehož cílem je poskytovat vědecké a technologické mise na Měsíc prostřednictvím partnerství s komerčními společnostmi.

Perseverance Rover – Mise NASA na Mars, jejímž cílem je prozkoumat obyvatelnost planety, hledat známky starověkého života a sbírat vzorky pro potenciální návrat na Zemi.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba – Nadcházející vesmírný dalekohled, který má být spuštěn v roce 2021, navržený jako nejvýkonnější vesmírný dalekohled, jaký byl kdy postaven.

Artemis Program – Program NASA, jehož cílem je přistát „první ženu a dalšího muže“ na Měsíci do roku 2024.

