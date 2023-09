Astronomové objevili záhadnou kosmickou explozi

Astronomové učinili pozoruhodný objev – nový typ kosmické exploze, který je nechal zmatený. Tato událost, známá jako AT2022aedm, se odehrála ve staré galaxii, kde se hmotné hvězdy obvykle nevyskytují jako supernova. Vykazoval vlastnosti supernovy, ale zcela neodpovídal obvyklému profilu. Vědci jej označují jako Luminous Fast Cooler (LFC) kvůli jeho mimořádnému jasu a rychlému vyblednutí.

Dr. Matt Nicholl z Queen's University Belfast vyjádřil svůj údiv a prohlásil: "Už více než deset let pátráme po nejmocnějších kosmických explozích a toto je jedna z nejjasnějších, jaké jsme kdy viděli." Na rozdíl od typických supernov, které se postupem času postupně stmívají, AT2022aedm během jednoho měsíce vybledla na méně než jedno procento své maximální jasnosti a v podstatě zmizela.

Mimořádný charakter akce navíc dodává její místo. Stalo se to v masivní rudé galaxii vzdálené dvě miliardy světelných let. Očekává se, že tyto galaxie postrádají nezbytné masivní hvězdy, které by vedly k supernově. Jak zdůraznil Dr. Shubham Srivastav z Queen's University Belfast: „Neměli by mít žádné hvězdy dostatečně velké, aby skončily jako supernova.“

S ohledem na tyto nesrovnalosti vědci navrhli zajímavé vysvětlení – srážku mezi hvězdou a relativně menší černou dírou. Tato teorie kolize je v souladu se shromážděnými daty, což vylučuje možnost další supernovy. Dr. Nicholl upřesnil: "Nejpravděpodobnějším vysvětlením se zdá být srážka černé díry s hvězdou." Dále navrhl, že hledání více světelných rychlých chladičů, zejména v bližších oblastech vesmíru, by mohlo tento scénář osvětlit.

Výzkumníci také objevili dva další případy podobných událostí v archivovaných datech, jeden z roku 2009 a druhý z roku 2020. Tato pozorování byla zpočátku neidentifikována a nyní přispívají k rostoucí hádance těchto podivných kosmických explozí.

Závěry této studie, publikované v The Astrophysical Journal Letters, vyvolávají další otázky o záhadách vesmíru a různých nebeských jevech, které nadále odporují našemu chápání.

Zdroje:

– Queen's University Belfast, „Astronomové objevují nový typ kosmické exploze“